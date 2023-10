OM: Un actif joueur à plus de 30 M€ en fin de contrat en 2024

Pape Gueye, un joueur au futur incertain avec l’Olympique de Marseille.

Deux joueurs prêtés, trois qui arrivent en bout de bail, voilà pour les dossiers contractuels les plus chauds, dans les rangs de l’Olympique de Marseille, à l’échéance de cette saison 2023-2024. Au 30 juin de l’année prochaine, si rien n’évolue pour eux, le gardien de but Simon Ngapandouetnbu et les milieux de terrain Bilal Nadir et Pape Gueye quitteront le club phocéen.

Pape Gueye a une jolie valorisation pour l’OM

S’il semble acquis que les deux premiers cités ne seront pas conservé, le troisième est dans une situation plus compliquée, actuellement sous le coup d’une suspension de quatre mois entamé au commencement de cet exercice, dans le cadre de son transfert avorté à Watford. Pape Gueye est présentement valorisé à plus d’une dizaine de millions d’euros et le sera automatiquement plus, avec des années en plus au contrat. Le mercato cet hiver devrait être dans son cas, un indicateur de tendance.

Deux joueurs en prêts avec des options d’achat

Quant aux deux autres que sont l’attaquant argentin Joaquin Correa et le défenseur central Bamo Meïté, ils sont prêtés jusqu’à la fin de la saison, mais ont une option d’achat pour poursuivre au-delà avec l’OM. Elle serait de 16 millions d’euros dans le cas du premier en provenance de l’Inter Milan, celle du second qui vient de Lorient n’est pas connue.

Les joueurs de l’OM en fin de contrat en juin 2024

Joaquin Correa = 16 M€

Pape Gueye = 12 M€

Bamo Meïté 3 M€

Simon Ngapandouetnbu = 1,5 M€

Bilal Nadir = 1 M€