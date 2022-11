OM: Toutes les fins de contrats des joueurs d’Igor Tudor

Le point sur les échéances des contrats des joueurs de l’OM.

Quid de l’avenir d’Alexis Sanchez, recrue phare de l’été phocéen ? Parce qu’à court terme, c’est LA question la plus brûlante, dans le contingent des joueurs de l’OM, pour ceux qui vont entrer dans les six derniers mois de leur contrat. Ils sont six dans cette situation, potentiellement sept, mais à la différence que le futur d’Amine Harit, prêté cette saison par Schalke 04, semble s’inscrire dans la durée, puisque l’option aurait été levée, et il devrait au terme de cet exercice, parapher un bail de quatre ans.

Alexis Sanchez et Sead Kolasinac les dossiers les plus brûlants pour l’OM

Alexis Sanchez a une option pour une saison de plus, qu’il n’y aurait pas, en revanche, dans le contrat de Sead Kolasinac, lui aussi concerné par la date du 30 juin prochain. Les autres sont en prêts, avec des options d’achat pour certains, mais pas partout. A un peu plus long terme, il est aussi question de Bamba Dieng qui vit une saison singulière, entre mise à l’écart par Igor Tudor et retour en grâce. Il serait question pour le comité décisionnel de l’Olympique de Marseille, de le prolonger prochainement.

Les contrat les plus longs ne sont pas forcément les plus installés

A plus longue échéance, deux joueurs sont associé au club jusqu’en 2027 (et bientôt trois, avec Harit), pourtant l’avenir n’est pas inscrit dans le marbre phocéen, autant pour Luis Suarez en attaque que pour Isaak Touré, en défense, puisqu’il sont l’un comme l’autre en ballotage dans le collectif de Tudor. Il ne serait pas étonnant de les voir partir, l’un ou l’autre, sinon les deux, dès cet hiver sur le mercato ou l’été prochain.

Les échéances des contrats des joueurs de l’OM

Ils sont sous contrat jusqu’à la fin de la saison:

Rubén Blanco (prêt), Sead Kolasinac, Alexis Sanchez, Eric Bailly (prêt), Nuno Tavares (prêt), Issa Kaboré (prêt)

Ils sont sous contrat jusqu’en 2024:

Simon Ngapandouetnbu, Pape Gueye, Dimitri Payet, Bamba Dieng

Ils sont sous contrat jusqu’en 2025:

Pau Lopez, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout, Cengiz Ünder,

Ils sont sous contrat jusqu’en 2026:

Leonardo Balerdi, Valentin Rongier, Gerson

Ils sont sous contrat jusqu’en 2027:

Isaak Touré, Luis Suarez, Amine Harit