OM – Stade Rennais flirte avec le double million sur France 3

L’OM a réussi la quatrième audience de la soirée de vendredi, à la télévision.

Plus belle affiche des seizièmes de finale de Coupe de France 2022-23, le choc entre l’OM et le Stade Rennais s’est disputé en prime time et en soirée, ce vendredi sur la chaîne France 3, qui co-diffuse le tournoi, avec la payante Bein Sports. Sur le terrain, les hommes d’Igor Tudor se sont qualifiés en dominant leurs adversaires bretons, sur la plus petite des marques (1-0).

Un OM – Stade Rennais à près de 2 M de téléspectateurs

Succès aussi pour la troisième chaîne nationale, elle a flirté avec les deux millions de téléspectateurs, grâce à cette affiche sur ses antennes. En moyenne, 1,87 millions de téléspectateurs ont suivi les débats, pour une part d’audience de 9,9% sur l’ensemble de la case horaire. C’est 600 000 téléspectateurs de plus en moyenne, qu’à l’occasion du tour précédent pour l’Olympique de Marseille, face à l’équipe de Hyères.

#OMSRFC #CDF

L’#OM et le #StadeRennais jouent un match à 70 000€ pour le vainqueur Cette somme venant s’ajouter aux 80 000€ déjà gagnés par chacun

Détail des primes de la Coupe de France 🏆👇 pic.twitter.com/IxPYkRSDWi — Sportune (@Sportunefrance) January 20, 2023

Le 4e programme le plus suivi de la soirée à la télé

Sur la soirée de vendredi, cet OM – Stade Rennais est toutefois devancé par France 2 avec « césar Wagner » (4,4 M de téléspectateurs), TFA avec Une famille en or (2,7 M), mais elle fait jeu égal avec le film « Epouse-moi mon pote », diffusé sur M6 et suivi par 1,97 millions de téléspectateurs.