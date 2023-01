Hyères – OM fait grimper les audiences de France 3

Le match de Coupe de France opposant Hères à l’OM a réunit plus d’un million de téléspectateurs sur France 3.

Et dire qu’au départ, la Coupe de France 2023 peinait à trouver preneur pour la diffuser. Il est vrai que toutes les affiches ne se valent pas, mais celle qui opposait, hier samedi, Hyères à l’OM, au stade des 32es de finale a donné à la troisième chaîne, des motifs de satisfaction. Car, pour suivre la victoire (2-0) et la qualification des joueurs d’Igor Tudor, la chaîne a dépassé le million.

Plus d’un million de téléspectateurs pour voir l’OM écarter Hyères

En moyenne 1,29 millions de téléspectateurs ont suivi les débats, entamé à 15h10 et que France 3 proposait en clair pour le national, couplé de diffusion sur les antennes régionales. Selon Pure Medias, ce score à plus du million vaut une part d’audience sur la case horaire, de 13,1% pour la 3. Sur le terrain, l’Olympique de Marseille s’est imposé 2 à 0, sur des buts signés de Alexis Sanchez et Bamba Dieng ; un par mi-temps.

Le tirage de la Coupe de France 2023 est ce soir à 20h

La suite, le club phocéen la vivra probablement une autre fois en clair, selon l’adversité qui lui sera proposée en seizièmes de finale. Le tirage est prévu ce dimanche soir à 20h, à voir sur BeIn Sports qui diffuse l’intégralité de cette Coupe de France de football, saison 2022-2023.