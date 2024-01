OM: Salaire, valorisation, les chiffres de Zeki Çelik sur ce mercato

Zeki Çelik de retour en Ligue 1 ? L’OM y songerait.

Alors que le futur de Jonathan Clauss s’inscrit en pointillé au club, les noms des pistes suivies par l’OM pour remplacer le latéral droit international français augmentent. Après Lorenz Assignon du Stade Rennais, le profil de Zeki Çelik, ancien joueur du Losc aujourd’hui à la Roma, où il ne joue que modérément.

Zeki Çelik pour remplacer Clauss à l’OM ?

Lui aussi, comme Clauss chez les Bleus, a l’expérience internationale, sélectionné en 42 occasions avec la Turquie. Devenu champion de France avec les Dogues qu’il a rejoint en 2018 depuis Istanbulspor et contre 2,5 millions d’euros, il a quitté Lille pour Rome en 2022, moyennant une indemnité de 7 millions d’euros. A 26 ans et sur ce mercato de l’hiver, il est valorisé à 6 millions par Transfemarkt et sensiblement autant du côté du Centre international d’étude du sport, CIES.

Un salaire estimé à près de 2,6 millions annuels

Au club de la Louve, Zeki Çelik approche un salaire de 215 000 euros brut mensuels. Il a signé avec la Roma un contrat sur quatre ans qui s’étend jusqu’au soir du 30 juin 2026. La latéral pourrait, à l’Olympique de Marseille, s’inscrire dans le sillage de son compatriote Cengiz Under, le dernier turc au club, lui aussi recruté depuis l’équipe de la capitale italienne.