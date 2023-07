OM: Salaire, valorisation, contrat, les chiffres de Habib Diallo sur le mercato

L’OM penserait à l’attaquant du RC. Strasbourg, Habib Diallo pour renforcer son attaque.

Alors qu’avec Iliman Ndiaye les négociations piétinent, l‘Olympique de Marseille explore d’autres voies pour renforcer son secteur offensif sur le marché des transferts. En Angleterre, The Sun avance la piste Habib Diallo, que Sheffield United suivrait également si le club en venait à céder… Iliman Ndiaye à l’OM. Diallo évolue à Strasbourg, depuis trois ans après avoir quitté le FC Metz voisin en 2020, pour 10 millions d’euros.

L’OM sur la piste de Habib Diallo si Iliman Ndiaye ne vient pas

Le longiligne attaquant de 28 ans a paraphé à cette occasion, un contrat long sur cinq ans avec le club alsacien. Lequel, depuis qu’il a été racheté par le même consortium qui dirige Chelsea en Premier League est en restructuration, il pourrait ne pas retenir le joueur. Selon The Sun, il faudra néanmoins s’acquitter d’une indemnité estimée à 14 millions de livres, soit entre 16 et 16,5 M€ pour équivalence. C’est peu ou prou l’estimation que donne à son sujet Transfermarkt (18 M€), quand le Centre international d’étude du sport (CIES) en Suisse, émet une analyse plus réservée, à moins de 10 millions d’euros.

Un contrat à 1,32 M€ brut annuel avec le RC Strasbourg Alsace

Sous les couleurs du Racing, Habib Diallo est un cadre dont le contrat est en fonction. L’international sénégalais est payé près de 110 000 euros brut mensuels selon les estimations de L’Equipe, sans les primes individuelles ou collectives. C’est moins que la moyenne du vestiaire de l’Olympique de Marseille, mais c’est évidemment sans prendre en compte la revalorisation salariale auquel le joueur pourra prétendre en changeant de destination.