OM: Salaire, contrat, ce que l’Inter propose à Alexis Sanchez pour le recruter

Vers un retour à l’Inter Milan pour Alexis Sanchez ?

Chaque jour qui passe éloigne un peu plus Alexis Sanchez de l’OM. Alors que le président marseillais Palbo Longoria, avec ses équipes, ont accéléré le mercato de l’été jusqu’à dresser l’effectif actuel, dans sa presque intégralité, il n’y a plus de place pour l’attaquant chilien ; par plus il faut comprendre pour son contrat et son salaire et non sportivement, tant il a fait du bien à cette équipe, la saison achevée.

Alexis Sanchez de l’OM vers un retour à l’Inter Milan ?

En conséquence de quoi, Alexis Sanchez devrait quitter la Provence dans les jours ou les semaines à venir et il se dit, avec de plus en plus d’insistance, qu’il pourrait revenir à l’Inter Milan où il évoluait avant de rejoindre l’Olympique de Marseille. En Italie, le journaliste Nicolo Schira évoque l’hypothèse, ce samedi matin. En donnant des détails contractuels sur l’offre des Intéristes à l’attention de l’attaquant de 34 ans.

Un salaire sensiblement équivalent à celui de l’Olympique de Marseille

Il est question d’un bail court d’un an, comme le joueur en a signé avec l’OM. Et d’un salaire à 3 millions d’euros, à comprendre ici, en nets avant impôts. Soit à peu de choses près, l’équivalent de sa rémunération dans le collectif de l’Olympique de Marseille. Le Chilien ne semble pas faire de ce contrat une question d’argent, il n’aurait pas sinon écarté l’offre énorme d’un club d’Arabie Saoudite à 10 millions d’euros net la saison, à plus du triple de celle de l’Inter Milan.