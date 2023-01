OM: Salaire, contrat, ce que Duje Caleta-Car a signé avec Southampton

Duje Caleta-Car a définitivement quitté l’OM, l’été dernier, pour s’engager avec Southampton.

Titulaire en défense central l’année dernière avec l’OM, Duje Caleta Car a plié bagages et décidé de rejoindre Southampton, lors du dernier mercato estival. Malgré huit millions d’euros dépensés en indemnité de transfert par le club anglais, l’international croate, qui a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2027, ne s’est pas imposé. Outre le transfert, il faut également prendre en compte le salaire du joueur de 26 ans.

Un salaire quasiment similaire à celui qu’il touchait à l’OM

Selon la plateforme spécialisée, Spotrac, Duje Caleta Car perçoit 40 000 livres par semaine, soit 2,080 millions d’euros de livres chaque année. À titre de comparaison, à l’OM, son salaire s’élevait à 2,4 millions d’euros brut par an. D’une équipe à une autre, cela revient pratiquement à l’identique, pour le natif de Sibenik, selon l’évolution du cours de la monnaie, entre l’euro et la livre sterling. Mais il a gagné des saisons en plus.

Possiblement le dernier gros contrat de la carrière de Duje Caleta Car

Il faut également prendre en compte l’âge de Caleta Car. À 26 ans, il s’agit peut être de son, sinon l’un des derniers gros contrats. Pour rappel, le défenseur central était lié jusqu’en 2023 avec le club phocéen, qui n’était pas enclin à faire évoluer son salaire. Tandis qu’à Southampton, avec des émoluments quasiment similaires, son bail s’achève en 2027. Quatre années supplémentaires qui garantissent à l’international croate une dizaine de millions d’euros, de salaires et de primes, au cumul des années.