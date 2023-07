OM: Salaire, contrat, ce qu’Aubameyang devrait signer avec l’OM

Un contrat record attend Aubameyang avec l’OM.

Les éléments positifs se conjuguent entre Pierre-Emerick Aubameyang et l’Olympique de Marseille, le premier étant en approche pour défendre les couleurs du second. Le joueur aurait trouvé un accord avec son club, Chelsea, pour qu’il le libère de sa dernière année contractuelle et favorise son départ vers l’OM, sans que ce dernier n’ait une indemnité à payer sur le transfert.

Aubameyang va devenir le joueur le mieux payé de l’histoire de l’OM

Cela permettra d’assumer plus facilement et le salaire, et les bonus dont un possible à la signature. Question rémunération, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait devenir le footballeur le mieux payé de l’histoire de l’Olympique de Marseille, avec 700 000 euros brut mensuels, selon le chiffre donné par So Foot qui appuie son estimation sur « différentes sources ». C’est moins que n’en perçoit présentement le joueur chez les Blues (160 000 livres hebdomadaires, soit entre en 9,5 et 10 M€ la saison), mais 1,8 M€ annuel de plus que l’élément le mieux payé du vestiaire phocéen, en la personne de Jordan Veretout.

Un contrat sur trois ans à plus de 25 millions d’euros

Rapporté aux trois saisons comme la durée du bail que devrait parapher l’attaquant international gabonais de 34 ans, cela équivaut à un contrat à plus de 25 millions d’euros au global pour le joueur. Tel est le prix à payer pour une référence internationale du football, l’un des buteurs les plus efficaces de sa génération, quand bien même est-il plus proche du crépuscule de sa carrière que de son début. Une carrière longtemps effectuée en France (Dijon, Lille, Monaco, Saint-Etienne), avant de s’exporter sur les pelouses européennes.