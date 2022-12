Les transferts déjà conclus en L1 à l’ouverture du mercato d’hiver

Alors que le mercato s’ouvre avec la nouvelle année, des clubs de la Ligue 1 ont déjà bouclé de premiers transferts.

Quatre arrivées, autant de départs, avant même que s’ouvre officiellement le mercato de l’hiver en Ligue 1, ce soir à minuit, de premiers mouvements ont été officialisés dans le contingent des clubs du championnat. C’est un peu d’avance pris sur le mois à venir, celui de janvier qui permet aux équipes de se renforcer librement, jusqu’au soir du 31. Du haut du classement sportif, au RC Lens, à l’OM ou au Stade Rennais, jusqu’aux équipes d’en bas (AJA, AC Ajaccio, Stade Brestois), les plus entreprenants sont ceux qui sont le plus sous pression.

OM, RC Lens, Stade Rennais ou AJA et SB29, les plus actifs sont les plus sous pression

Il y a de toutes formes de recrues dans la liste détaillée ci-dessous, des transferts payants, des prêts avec ou sans option d’achat et une arrivée libre ; celle du latéral Kenny Lala après qu’il ait rompu son précédent contrat en Grèce, avec l’Olympiakos. Le RC Lens signe l’opération la plus chère, avec le renfort du défenseur du Paris FC, en Ligue 2, Julien Le Cardinal. L’AJ Auxerre est la plus active avec l’arrivée d’un latéral droit depuis le LOSC, et le départ au soutien d’une AS Saint-Etienne, en peine en Ligue 2, de l’attaquant Gaëtan Charbonnier.

Arrivé d’Espagne l’été dernier, Luis Suarez y retourne déjà pour finir sa saison

Quant à l’Olympique de Marseille, il se sépare déjà de Luis Suarez, qui n’a, c’est bien certain, absolument pas le même profil ni la même efficacité, que son plus illustre homonyme uruguayen. Il a rejoint l’OM depuis Grenade, contre 10 millions d’euros, il retourne en Espagne, finir la saison en prêt à Almeria. Et peut-être plus si affinités, puisqu’il y a dans le deal passé entre les deux clubs, une option d’achat qui serait proche de 8 millions d’euros.

Les transferts déjà conclus en Ligue 1 à l’ouverture du mercato d’hiver

Julien Le Cardinal, du Paris FC au RC Lens = 2,3 M€

Warren Kamanzi, de Tromsø IL au Toulouse FC = 0,5 M€

Gaëtan Charbonnier, de l’AJ Auxerre à l’ASSE = 0,5 M€

Qazim Laçi, d’Ajaccio au Sparta Prague = NC

Luis Suarez, de l’OM à Almeria = prêt

Loïc Baldé, du Stade Rennais au FC Séville = prêt

Akim Zedadka, du Losc à l’AJ Auxerre = prêt

Kenny Lala au Stade Brestois = transfert libre