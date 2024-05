OM : Quel serait l’entraîneur idéal pour l’OM selon ChatGPT ?

Il y aurait évidemment à dire ou redire car voici les suggestions de ChatGPT pour le prochain coach de l’OM.

Quel entraîneur pour l’Olympique de Marseille ? La question est brûlante en ce moment au Vélodrome et partout ailleurs où sont présents les nombreux fans du club. Car l’on est sûr que l’OM va devoir en changer d’ici un mois environ, quand s’achèvera officiellement la saison 2023-2024, puisque Jean-Louis Gasset, le coach en place, va prendre sa retraite à 70 ans.

La quête d’un coach bat son plein du côté de l’OM

D’un côté il y a les pistes concrètes ou supposées l’être, celles notamment évoquées dans la presse qui sont tantôt Paulo Fonseca (Losc), tantôt Sergio Conceiçao (Porto), tantôt Matias Almeyda (AEK Athènes), tantôt Vincenzo Italiano (Fiorentina), voir Habib Beye (Red Star), ou Franck Haise (RC Lens)… Jusqu’ici aucune n’a été concrétisée.

Restent alors les suggestions, qui valent que ceux qui les avancent, des spécialistes d’un côté ou comme ici pour l’exercice auquel nous nous sommes livrés à Sportune, de l’intelligence artificielle. En l’espèce, la plus connue de toutes qu’est ChatGPT. Nous l’avons sondé pour recueillir ses suggestions pour coacher l’Olympique Marseille. Voilà ses propositions étayes ci-dessous…

Quel serait le coach idéal pour l’OM selon ChatGPT ? Sa réponse…

« L’Olympique de Marseille se trouve à un tournant crucial avec l’annonce de la retraite de Jean-Louis Gasset et l’absence de compétition européenne la saison prochaine. Le club doit désormais se concentrer sur la recherche d’un entraîneur capable de redresser la barre et de ramener l’équipe au sommet, tout en respectant les contraintes financières. Voici quelques options réalistes et prometteuses pour le poste :

1. Jocelyn Gourvennec

Gourvennec a déjà prouvé sa valeur en Ligue 1 avec Guingamp et Lille. Il a une bonne connaissance du championnat français et a démontré sa capacité à gérer des équipes avec des moyens limités, obtenant des résultats solides. Son approche tactique pragmatique et sa capacité à développer des jeunes talents pourraient bien s’aligner avec les besoins actuels de l’OM.

2. Thiago Motta

L’ancien milieu de terrain du PSG et actuel entraîneur de Bologne en Serie A, Motta est reconnu pour sa vision moderne du football et sa capacité à inculquer une mentalité de gagnant. Bien que son expérience d’entraîneur soit encore relativement limitée, il a déjà montré des signes prometteurs de développement tactique et pourrait être une option intéressante pour l’OM.

3. Claude Puel

Puel a une vaste expérience en Ligue 1 et une réputation de bâtisseur de projet. Connu pour sa capacité à travailler avec des jeunes joueurs et à maximiser les ressources disponibles, il pourrait être l’homme idéal pour stabiliser l’OM et préparer une équipe compétitive pour l’avenir. Son style rigoureux et son expérience seraient des atouts précieux.

4. Marcelo Gallardo

Bien qu’il soit une option ambitieuse, Gallardo a prouvé qu’il pouvait réussir avec des ressources limitées en Argentine et est connu pour son football offensif et attrayant. Cependant, attirer Gallardo pourrait nécessiter une flexibilité financière et une promesse d’investissement futur dans l’équipe.

5. Laurent Batlles

Anciennement à la tête de l’AS Saint-Étienne, Batlles a une bonne réputation pour son travail avec des jeunes joueurs et sa capacité à obtenir des résultats avec des budgets modestes. Sa connaissance de la Ligue 1 et son style de jeu dynamique pourraient être bénéfiques pour un club comme l’OM en reconstruction.

Stratégie de Recrutement

Pour être compétitif sans les revenus supplémentaires de l’Europe, l’OM devra également se concentrer sur :

Le développement des jeunes talents : Investir dans le centre de formation et donner une chance aux jeunes joueurs du club.

Des recrues intelligentes : Chercher des joueurs sous-estimés ou en fin de contrat qui peuvent apporter une valeur ajoutée sans coût exorbitant.

Optimiser l’effectif actuel : Se débarrasser des joueurs à gros salaires qui ne font pas partie des plans futurs pour libérer de la masse salariale.

En combinant l’expérience d’un entraîneur capable de maximiser les ressources disponibles et une stratégie de recrutement judicieuse, l’OM peut espérer redevenir une force majeure en Ligue 1 et se préparer pour un retour en compétition européenne à moyen terme. »