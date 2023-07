Valorisation, salaire, contrat, les chiffres d’Elye Wahi sur le mercato

Un été décisif pour Elye Wahi ?

Il est l’un des prospects les plus convoités de la Ligue 1, de par sa jeunesse (20 ans), son talent, son positionnement à la pointe de l’attaque et parce qu’il n’a pas encore rejoint une grosse cylindrée européenne, comme cela lui est promis. L’OM suivait cet hiver la pépite Elye Wahi, ce serait moins le cas cet été, au contraire du PSG ou RC Strasbourg, via son nouveau partenaire, Chelsea.

Joueur très convoité que Elye Wahi

Il est bien possible qu’avec lui, son club de Montpellier batte un record de la cession la plus chère sur le marché des transferts. C’est présentement Nordine Mukiele au RC Leipzig qui le détient depuis cinq ans et 16 millions d’euros payés en indemnité. Elye Wahi en vaut plus, jusqu’à 20 millions d’euros dans l’analyse de l’Observatoire du football et 35 millions d’euros, du côté de Transfermarkt.

Sous contrat avec le MHSC jusqu’en 2025

Le natif de Courcouronnes en banlieue parisienne, n’a encore jamais connu de transfert payant dans sa carrière. Il est passé professionnel avec le MHSC et a prolongé son bail pour la dernière fois au printemps 2022, jusqu’en 2025. Il est depuis, après de 100 000 euros brut mensuels selon les estimations de L’Equipe à son sujet, l’un des joueurs les mieux payés du collectif de la Paillade. Il sera encore revalorisé en partant cet été pour écrire un nouveau chapitre de sa prometteuse histoire.

Elye Wahi a pour conseil l’agence DW Sports Management, qui veille aussi aux intérêts d’Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), ou de ses coéquipiers montpelliérain, Maxime Estève et Khalil Fayad.