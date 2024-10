Les primes du Marathon de Rennes 2024

Le Marathon de Rennes se dispute ce dimanche 27 octobre.

Ils sont partis ce dimanche matin dès 9h, depuis le Mail François Mitterand, les coureurs hommes et femmes du Marathon de Rennes 2024. Une course au format évidemment dans les standards de la distance, à 42,195 kilomètres, qui se dispute chaque année au coeur de la capitale du département de l’Ille-et-Vilaine.

Sur ce parcours réputé roulant, les participants accèdent tous à des récompenses comme un tee-shirt, un diplôme, une médaille et des lots des sponsors de la manifestation. Mais les élites se disputent aussi les primes de la victoire et des places d’honneur. A savoir 4 000 euros pour les vainqueurs, hommes et femmes de cette édition d’octobre.

4 000 € pour les lauréats du Marathon de Rennes 2024

Leurs dauphins empocheront 3 000 euros et 2 000 euros iront au bénéfice des troisièmes. Les 10 premiers de la course sont gratifiés d’un bonus financier de l’ordre de 400 euros pour le dixième de la catégorie « Inter ». Gagner dans les classes suivantes à savoir « N1 » (en 2h15 et plus pour les hommes, 2h40 et plus pour les femmes), rapporte 3 000 euros, la « N2 » (2h20 et 2h48) est payée 2 000 euros, la « N4 » (2h28 et 3h04), 1 000 euros et la catégorie « IR2 » (2h36 et 3h18 ou moins) vaut 800 euros.

Une prime de 500 euros en plus est également prévue à l’homme ou la femme qui battra le record de la course.

Les primes du top 10 du Marathon de Rennes 2024

1er = 4 000 €

2e = 3 000 €

3e = 2 000 €

4e = 1 500 €

5e = 1 000 €

6e = 800 €

7e = 700 €

8e = 600 €

9e = 500 €

10e = 400 €