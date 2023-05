Ce que rapporte à chaque club de la Ligue 1 un match à domicile

Un stade plein, c’est pour les clubs qui reçoivent, un supplément d’âme pour les joueurs qui évoluent sur le rectangle vert. Mais c’est aussi un accélérateur de business et pour les trois plus grandes enceintes de Ligue 1, que sont l’Orange Vélodrome de l’OM, le Groupama Stadium de l’OL et le Parc des Princes des PSG, des recettes au million d’euros. Sinon plus. C’est ce que révèle notre étude, à Sportune, sur les recettes des clubs du championnat de France à chaque fois qu’ils se produisent à la maison.

Le million d’euros et plus pour le PSG, l’OM et l’OL

Pour ce faire nous avons relevé les revenus déclarés par chacun à la billetterie, sur l’exercice 2021-2022 dernier, divisé par le nombre de rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Evidemment, les résultats ne sont qu’estimations, sachant qu’un match de coupe d’Europe, ou une affiche de gala, rapporte naturellement plus que la majorité du reste du calendrier sportif. Sachant aussi que l’offre peut différer, d’une équipe à une autre, entre les tarifs à la billetterie, les bénéfices tirés des prestations VIP ou des commandes à la buvette. Toutes les équipes ne les déclarent pas nécessairement dans les mêmes lignes comptables.

Le RC Lens dans la moyenne des clubs de la Ligue 1

C’est néanmoins un excellent indicateur des enjeux pour les clubs et des écarts entre eux, jusqu’à 100 fois le différentiel entre l’AC Ajaccio, alors en Ligue 2, et le Paris Saint-Germain qui tire les plus grosses revenus de son stade. En moyenne, selon nos observations, un match à la maison rapporte 450 000 euros aux clubs de la Ligue 1. C’est l’équivalent du RC Lens à Bollaert-Delelis.

Club Revenus billetterie Matchs à domicile Recette au match AC Ajaccio (en L2) 0,475 M€ 20 23 750 € AJ Auxerre (en L2) 1,285 M€ 20 64 250 € AS Monaco 2,459 M€ 26 94 577 € Toulouse FC (en L2) 2,339 M€ 21 111 381 €