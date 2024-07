ASSE: Un sponsor des Verts monte en grade

Le groupe Minet Échafaudage passe de sponsor à partenaire officiel de l’ASSE.

Ça bouge sur le sponsoring des Verts. Dans la foulée du sponsoring annoncé vendredi avec Kapriol pour un espace sur le short des joueurs, l’AS Saint-Étienne annonce ce lundi un nouveau partenariat officiel pour sa saison de retour en Ligue 1. Le club stéphanois a signé un accord d’une saison, renouvelable pour 2025-2026, avec le groupe Minet Échafaudage.

Le groupe Minet prend du grade avec l’ASSE

C’est un rapprochement régional avec cette entreprise basée non loins à Saint-Chamond. Minet Échafaudage était déjà associée à l’ASSE, mais elle prend du grade, en passant de la catégorie « sponsor officiel » à « partenaire officiel ». Cela suppose notamment qu’elle bénéficiera d’une visibilité accrue au stade Geoffroy-Guichard et sur les plateformes digitales du club.

« L’AS Saint-Étienne ne peut que se réjouir de voir le partenariat de l’un de ses fidèles sponsors prendre de l’ampleur au moment où notre club retrouve l’élite et débute une nouvelle ère. Expert dans son secteur, le Groupe Minet attache, à l’image de l’ASSE, une grande importance au maintien des valeurs humaines dans un univers toujours plus compétitif », note par communiqué, Arnaud Jaouen, le directeur général adjoint en charge des revenus de l’ASSE.

« Fabricant d’échafaudage ligérien depuis plus de 60 ans, nous avons la volonté d’être présents aux côtés de clubs sportifs qui représentent notre territoire et rassemblent les passions sans frontière. Ce partenariat avec le club emblématique de l’ASSE dont l’histoire et les engagements font écho à nos valeurs, symbolise parfaitement les principes de persévérance, de performance, d’ambition et d’excellence auxquels nous aspirons », ajoute Maxence Giraudet, le PDG du Groupe Minet.

Minet chercher à repenser sa stratégie de marque

Pour le partenaire commercial des Verts, cette collaboration s’inscrit dans une stratégie de rebranding, visant à consolider l’identité de ses différentes filiales. L’exposition médiatique de l’ASSE en Ligue 1 servira de tremplin pour promouvoir cette nouvelle image de marque.