Les recrues historiquement les plus chères par club de Ligue 1

Un été record sur les recrues, pour plusieurs clubs de la Ligue 1.

Le mercato estival de la Ligue 1 a été marqué par des transferts historiques dans certains clubs. Pas moins de quatre équipes ont établi un nouveau record d’achat depuis le début du marché des transferts le 1er juillet. L’OGC Nice a été l’un des premiers à casser sa tirelire en levant l’option d’achat de Terem Moffi, prêté par le FC Lorient depuis janvier dernier. Ce transfert a établi un nouveau record d’achat pour le club à 22,5 millions d’euros, dépassant ainsi l’ancien record de Sofiane Diop (22 millions d’euros).

Le RC Strasbourg a doublement battu son record sur ce marcato

De même, le Clermont Foot a également battu son propre record en finalisant la signature de Maximiliano Caufriez, prêté par le Spartak Moscou, pour 3,5 millions d’euros. Une somme inhabituelle pour le club auvergnat qui n’avait jamais dépensé plus de 2 millions d’euros pour un joueur depuis sa création en 1984. En regardant l’ensemble des transferts de l’année 2023, on constate que le nombre de clubs ayant établi un nouveau record d’achat monte à six. Le RC Strasbourg a ainsi investi 20 millions d’euros pour Abakar Sylla, en provenance du Club Bruges, établissant un nouveau record pour le club alsacien.

Un été record pour plusieurs autres clubs de la Ligue 1

Le Stade de Reims a également misé gros en dépensant 12 millions d’euros pour Joseph Okumu, ex-défenseur de La Gantoise, surpassant ainsi l’ancien record de 10 millions d’euros détenu par Junya Ito. Ces transferts illustrent l’ambition des clubs de Ligue 1 pour la saison à venir et témoignent de l’attractivité grandissante du championnat français sur le marché des transferts. D’autres clubs pourraient encore battre leur record d’achat d’ici la fin du mercato, à l’ouverture du 1er septembre

– Paris Saint-Germain = Neymar (222 millions d’euros)

– AS Monaco = James Rodríguez (45 millions d’euros)

– Olympique de Marseille = Vitinha (32 millions d’euros)

– Lille Losc = Jonathan David (27 millions d’euros)

– Olympique Lyonnais = Jeff Reine-Adélaïde (25 millions d’euros)

– Stade Rennais = Amine Gouiri (28 millions d’euros)

– Stade de Reims = Joseph Okumu (12 millions d’euros)

– RC Strasbourg = Abakar Sylla (20 millions d’euros)

– RC Lens = Loïs Openda (15,95 millions d’euros)

– OGC Nice = Terem Moffi (22,5 millions d’euros)

– Clermont Foot = Maximiliano Caufriez (3,5 millions d’euros)

– Stade Brestois = Marco Bizot, Franck Honorat et Steve Mounié (5 millions d’euros chacun)

– FC Metz = Jacques Songo’o (6,5 millions d’euros)

– Toulouse FC = Wesley Saïd (8 millions d’euros)

– FC Nantes = Anthony Limbombe (8,3 millions d’euros)

– Montpellier HSC = Téji Savanier (9,5 millions d’euros)

– FC Lorient = Jean-Victor Makengo (11 millions d’euros)

– Le Havre = Tino Kadewere (2 millions d’euros)