Les affluences de la 30e journée de Ligue 1

Le Stadium de Toulouse a fait le plein pour la visite de l’Olympique de Marseille, ce dimanche.

Une bonne journée, si l’on juge le total de 249 784 spectateurs au cumul et la moyenne à 27 754 par rencontre, supérieure à celle de la saison 2023-2024 (à 26 766), selon les chiffres des affluences publiés ce lundi dans le journal L’Equipe. Une plus mitigée, en prenant en compte le contexte sportif et la fin de championnat qui se profile à désormais quatre journée du terme ; c’est plus que jamais le moment d’être au soutien de ses favoris.

TFC – OM bat un record saisonnier au Stadium

Les Toulousains l’ont bien compris ce dimanche, ils étaient plus de 30 000 au Stadium pour la première fois de la saison en Ligue 1. A moins que ce ne soit plutôt l’identité de l’adversaire – l’Olympique de Marseille – qui compte beaucoup de sympathisants dans la ville rose. Excepté ce record saisonnier en Haute-Garonne le reste est plus dans l’ordinaire des clubs.

4e meilleure affluence pour Brest avec la visite de Monaco

Comprendre qu’à Paris comme à Lens, les stades étaient plein. Comme à leur habitude. Il l’était aussi à Brest, pour la visite de Monaco. Les 14 856 spectateurs relevés dans le choc du podium face à l’AS Monaco composent ensemble la quatrième meilleure affluence de l’exercice, après les visites de Lens, Rennes et Paris, toutes à plus de 15 000 en tribunes. L’on ne saura que mercredi si cette 30e levée de la Ligue 1 fait mieux que la précédente sur les affluences, puisqu’il reste trois matchs à disputer, dont un au Vélodrome, là où il y a le plus de monde en championnat de France.

Paris – Lyon = 45 000

Lille – Strasbourg = 40 381

Lens – Clermont = 37 495

Toulouse – Marseille = 30 119

Nantes – Rennes = 25 433

Le Havre – Metz = 21 250

Nice – Lorient = 21 067

Brest – Monaco = 14 856

Reims – Montpellier = 14 183