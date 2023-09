Les 11 recrues les plus chères de l’été en Ligue 1

Randal Kolo-Muani, la recrue la plus chère de cet été en Ligue 1.

Le mercato estival 2023 a été marqué par la domination du Paris Saint-Germain, qui a dépensé pr§ss de 300 millions d’euros pour renforcer son collectif. Le club de la capitale a ainsi réalisé les cinq plus gros transferts de l’été, en recrutant l’international français Randal Kolo-Muani sur le fil et pour 95 millions d’euros, Manuel Ugarte (Uruguay) et Ousmane Dembélé (France) pour 60 millions d’euros chacun, en plus de Lucas Hernández (Espagne) et Bradley Barcola (France) pour 45 millions d’euros (dont 5 M€ de bonus pour l’ancien Lyonnais).

Le PSG et l’AS Monaco vampirisent le top 10 des recrues

Hugo Ekitiké (option levée) pour 28,5 millions d’euros et Kang-in Lee (Corée du Sud), pour 22 millions d’euros se classent aussi dans ce top 11. Le PSG n’est pas le seul club à avoir dépensé beaucoup d’argent cet été. L’AS Monaco s’illustre également avec Folarin Balogun en provenance d’Arsenal, pour 30 millions d’euros et Denis Zakaria, de la Juventus Turin moyennant 20 millions d’euros. A 30 millions d’euros, Elye Wahi est à la fois la cession la plus chère de l’histoire du Montpellier Hérault et la recrue numéro un du RC Lens.

L’OM troisième club de l’élite sur la dépense sur ce mercato

Troisième club du championnat de France en terme d’investissement (à 72 millions d’euros hors bonus) après le Paris Saint-Germain (255 M€) et l’AS Monaco (85 M€), l’Olympique de Marseille ne glisse aucune de ses huit recrues, ni levée d’option d’achat sur de précédents prêts de joueurs.

Les 11 recrues les plus chères de l’été en Ligue 1

Randal Kolo Muani (France, attaquant, 24 ans) = 95 millions d’euros

Manuel Ugarte (Uruguay, milieu défensif, 22 ans) = 60 millions d’euros au PSG

Ousmane Dembélé (France, ailier droit, 26 ans) = 60 millions d’euros au PSG

Lucas Hernández (France, défenseur central, 27 ans) = 45 millions d’euros au PSG

Bradley Barcola (France, ailier droit, 21 ans) = 45 millions d’euros au PSG

Elye Wahi (France, avant-centre, 20 ans) = 30 millions d’euros au RC Lens

Folarin Balogun (États-Unis, avant-centre, 22 ans) = 30 millions d’euros à l’AS Monaco

Hugo Ekitiké (France, avant-centre, 21 ans) = 28,5 millions d’euros au PSG

Terem Moffi (Nigeria, avant-centre, 24 ans) = 22,5 millions d’euros à l’OGC Nice

Kang-in Lee (Corée du Sud, milieu offensif, 22 ans) = 22 millions d’euros au PSG

Denis Zakaria (Suisse, milieu défensif, 26 ans) = 20 millions d’euros à l’AS Monaco