La Ligue 1 classée selon la stabilité des équipes sur 10 ans

De l’ESTAC qui change le plus à l’OL, le moins, le classement des clubs de la Ligue 1 selon la stabilité de leurs effectifs.

Comme chaque semaine, le Centre International d’étude du sport (CIES) publie une lettre afin d’analyser le football sous différents angles. Cette fois-ci, le CIES s’intéresse au nombre de joueurs alignés par les clubs lors des matchs de championnat sur les dix dernières années, afin de dresser un classement sur la stabilité des écuries. L’OL est le club de Ligue 1 le plus stable, suivi, entre autres par le PSG et l’OM. Tandis que le RC Lens est avant-dernier.

L’OL, une stabilité subie

Après avoir connu une période faste avec 7 titres de Ligue 1 consécutifs, l’OL est peu à peu rentré dans le rang, aussi bien sportivement que financièrement. Les années 2010 ont été marquées par des mercato à l’économie. Le club rhodanien n’a pas pu beaucoup recruté et a dû se tourner vers les joueurs de son centre de formation. De la saison 2012-2013 à la saison 2014-2015, l’Olympique Lyonnais a dépensé 18,74 millions d’euros lors des périodes de marché des transferts. Ce qui explique aussi que les Gones sont les plus stables avec 112 joueurs alignés en championnat sur dix ans.

Le PSG, de moins en moins stable

Sur les dix dernières années, les Rouge et Bleu ont connu deux cycles. Celui de la période 2013-2016, qui incarnait une certaine stabilité. Le club de la capitale ayant une bonne ossature avec sa colonne vertébrale Sirigu, Thiago Silva, Thiago Motta, Ibrahimovic. À partir de 2016, les dirigeants parisiens vont davantage tâtonner pour remplacer l’attaquant suédois, dans un premier temps, et, dans un second temps, construire une équipe autour du duo Neymar – Mbappé, en recrutant plus de joueurs. Pour preuve, sur les 115 joueurs alignés en championnat par le Paris Saint Germain en 10 ans, 80 l’ont été lors les cinq dernières années.

L’OM, un avant et un après McCourt

Pour l’OM, les dix dernières années ont été marquées par la fin de l’ère Margarita Louis-Dreyfus et l’arrivée de Frank McCourt, en octobre 2016. Le milliardaire américain n’a pas hésité à investir pour recruter. En effet, si 122 joueurs ont joué en championnat sous les couleurs du club phocéen sur les dix ans écoulés, le CIES en compte 70 lors des cinq dernières années. La venue de nombreux footballeurs au sein de la cité phocéenne s’est également intensifiée avec Pablo Longoria, où l’Olympique de Marseille est très actif aussi bien dans le sens des arrivées que celui des départs.

Le RC Lens confronté à la réalité des clubs ayant un petit budget

Actuellement quatrièmes de Ligue 1, les Sang et Or réalisent une belle saison, avec un budget qui ne correspond pas à sa position au classement. A l’image des clubs qui ne disposent pas d’énormément de moyens, le RC Lens sera probablement contraint de vendre quelques-uns de ses meilleurs éléments lors du prochain mercato. Pour pallier ces départs, il faudra donc recruter. C’est aussi pour cela que le RC Lens est le deuxième club de Ligue 1 qui aligne le plus de joueurs en championnat, avec 163 joueurs, derrière l’ESTAC, et ses 165 joueurs.

Les clubs de Ligue 1 les plus stables sur les 10 dernières années