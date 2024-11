ASSE. Salaire, valorisation, les chiffres de Mohamed Bamba sur le mercato

L’ASSE regarde du côté de la Ligue 2 pour se renforcer.

Il n’y a pas que derrière, pour renforcer une défense parmi les plus perméables de la Ligue 1, que regarde l’ASSE sur ce marché des transferts. Selon le média 225foot, les Verts regardent aussi vers l’attaque et du côté de la Ligue 2 et des Merlus du FC Lorient. Leur cible ? Le buteur de 22 ans, Mohamed Bamba.

L’ASSE regarde du côté du FC Lorient pour se renforcer

Arrivé en Bretagne au mercato de l’hiver 2024 en provenance du club autrichien, Wolfsberger AC, contre une indemnité de 5 millions d’euros, Bamba s’est depuis valorisé sur le marché des transferts en dépit de la relégation sportive du FC Lorient en Ligue 2. L’estimation du moment va de 5,8 millions d’euros de Football Benchmark à une fourchette de 9 à 12 millions d’euros du Centre international d’étude du sport (CIES). Entre, il y a Transfermarkt, à 6 millions d’euros.

Mohamed Bamba est sous contrat jusqu’en 2028

Contractuellement, Mohamed Bamba est lié à Lorient jusqu’au terme de la saison 2027-2028. Ce sont trois et demi qu’il faudra compenser, s’il doit être cédé cet hiver. Le journal L’Equipe estimait cet hiver dans son enquête annuelle à 60 000 euros brut mensuels, mais avec la descente du club, il est possible que la rémunération ait baissé. Le média 225foot l’estime à moitié moins cette saison.