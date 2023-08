Futur classement final de la Ligue 1 2023-24 selon les bookmakers

C’est parti pour la saison 2023-2024 de Ligue 1.

Voilà, nous y sommes. Au commencement de la nouvelle saison 2023-2024 de Ligue 1, avec une première journée programmée ce deuxième week-end du mois d’août. Elle se poursuivra jusqu’au samedi 18 mai 2024, au jour de la 34e et dernière levée du championnat ; quatre de moins que l’exercice précédent, puisqu’il n’y a plus 20 mais 18 clubs en opposition. Et un seul et unique vainqueur à la clé ? Quel sera-t-il ? Le PSG répondent les spécialistes des bookmakers de France unanime à ce sujet.

Le PSG devant l’OM et le Stade Rennais selon les bookmakers

Mais la cote des Parisiens s’est élevée (comprendre qu’elle un peu moins certaine) à mesure que l’été a avancé et que le mercato s’est déroulé. Car d’autres clubs ont donné des signes supérieurs de confiance, dont l’Olympique de Marseille, qui lui s’est rapproché de son rival parisien. Le classement final anticipé ci-dessous répond à la question : « quelle équipe sera sacrée championne de France ? ». Le PSG devant l’OM et le Stade Rennais est la tendance du moment.

Vers un match à trois pour le maintien en Ligue 1 ?

A l’opposé cela s’annonce plus compliqué pour les promus Metz et Le Havre et avec eux le Stade Brestois. Ils devraient se battre pour éviter l’une des deux places de la relégation en Ligue 2. Ce championnat 2023-2024 de l’élite du football français verra les trois premiers clubs qualifiés en Ligue des champions et le quatrième disputer un barrage. Le cinquième (plus le vainqueur de la Coupe de France) jouera en Ligue Europa, tandis que le sixième disputera le barrage de la Ligue Europa Conférence. En bas de tableau, les deux derniers descendront et le 16e disputera un barrage à une équipe de Ligue 2.

1. Paris cote à 1,25

2. Marseille 10

3. Rennes = 22

4=. Lens = 25

4=. Monaco 25

4=. Lille 25

7. Lyon = 30

8. Nice = 75

9=. Strasbourg = 250

9=. Reims = 250

11. Montpellier = 350

12. Toulouse = 415

13. Clermont = 580

14=. Nantes = 750

14=. Lorient = 750

16=. Le Havre = 1 000

16=. Metz 1 000

16=. Brest 1 000

* En prenant pour base la question : « Quelle équipe sera championne de France de Ligue 1 saison 2023-2024