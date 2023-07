Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle livre son classement prédictif de la saison 2023-2024 de Ligue 1.

La saison 2023-2024 n’a pas encore débuté, mais déjà peut-on connaître son issue, au classement final de la Ligue 1. Celle que prédit l’intelligence artificielle (IA) que nous avons sondé pour cet exercice. L’idée ? Demander à Bard, la nouvelle IA développé par le géant Google d’anticiper l’issue de cet exercice, en classant les 18 formations du championnat.

Le PSG champion devant l’OM et l’AS Monaco

Et en ce qui la concerne, elle voit le PSG conserver son titre de champion de France, devant l’OM en dauphin et l’AS Monaco qui complète le podium. Derrière, Montpellier et Lorient descendraient en Ligue 2, tandis que le Stade de Reims devrait disputer la phase des barrages pour assurer son maintien. C’est tout ce qu’il y a de plus hypothétique évidemment, mais Bard argumente (sommairement certes), sa prédiction du classement de la saison de Ligue 1.

Bard justifie son classement prédictif de la Ligue 1

« Je pense que Paris Saint-Germain est toujours le favori pour remporter le titre, mais que l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ont également de bonnes chances de succès. Je pense que le Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois 29 se qualifieront pour les compétitions européennes, tandis que les FC Nantes, OGC Nice, Toulouse FC, Lille OSC, Clermont Foot 63, Le Havre AC et Strasbourg Alsace se battront pour éviter la relégation », indique l’IA pour défendre son sujet. Verdict le 18 mai 2024 au soir de la dernière journée, pour savoir à quel point il y a du vrai dans l’analyse.

Paris Saint-Germain

Olympique de Marseille

AS Monaco

Stade Rennais

Olympique Lyonnais

Stade Brestois 29

FC Nantes

OGC Nice

Toulouse FC

Lille OSC

Clermont Foot 63

Le Havre AC

Strasbourg Alsace

FC Metz

RC Lens

Stade de Reims

FC Lorient

Montpellier HSC