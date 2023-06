Ce que les clubs de Ligue 1 ont dépensé après 20 jours de mercato

Déjà vingt jours d’écoulés sur le marché des transferts en Ligue 1, qui s’achève le 1er septembre.

Déjà vingt jours d’écoulés sur le front du marché des transferts en Ligue 1 et jusqu’à présent, si quelques mouvements se sont opérés, peu sinon aucun, n’est d’envergure. La majorité d’ailleurs relève d’opérations déjà ficelées de longue date, sous la forme de la levée d’options d’achats sur des prêts. C’est particulièrement le cas des trois recrues les plus chères du moment que sont Etikité au PSG (28,5 M€), Terem Moffi de Lorient à Nice (22,5 M€) et l’Ukrainien, Malinovkyi à l’Olympique de Marseille, moyennant une indemnité de 10 millions d’euros.

Au PSG, l’OM, l’OGCN ou FC Nantes des renforts sous forme d’options d’achats levées

Au total selon les chiffres de Transfermarkt, les dix clubs de l’élite du football français ont investi un peu moins de 100 millions d’euros (98 M€), hors bonus possibles, à seulement la moitié pile des équipes. Le marché devrait bientôt se décanter, comme à Marseille où le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia vient d’atterrir ce vendredi, en vue de s’engager avec l’OM dans le cadre d’un mouvement estimé à 20 millions d’euros au bénéfice de l’Atlético Madrid. Au RC Lens, dauphin du PSG champion, Morgan Guilavogui vient de poser ses valises en provenance de Paris, pour 4 millions d’euros.

Des clubs attendent encore un technicien qui vient à peine d’arriver chez d’autres

Ailleurs les choses traînent aussi car il n’y a pas encore d’entraîneur officiellement en place, au Paris Saint-Germain ou à l’AS Monaco attendus pour être des clubs animants ce mercato. A Nice, Francesco Farioli vient tout juste d’arriver, ouvrant la porte à l’arrivée de renforts chez les Aiglons du GYM.

Ce que les clubs de Ligue 1 ont dépensé après 20 jours de mercato

PSG = 28,5 M€ (Ekitiké)

OGC Nice = 22,5 M€ (Moffi)

OM = 15 M€ (Malinovskyi, Harit)

RC Lens = 11,2 M€ (Fulgini, Guilavogui)

FC Nantes = 10,5 M€ (Mostafa Mohamed, Delort)

Clermont = 3,5 M€ (Caufriez)

Toulouse FC = 3 M€ (Cissoko)

Stade de Reims = 2,5 M€ (Diakité)

MHSC = 1,3 M€ (Sacko)

AS Monaco = –

Stade Rennais = –

Losc = –

OL = –

Le Havre = –

FC Metz = –

FC Lorient = –

Stade Brestois = –

RC Strasbourg = –