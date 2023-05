Affluences et taux d’occupation en Ligue 1 en 2023

Des affluences élevées comme rarement en Ligue 1, cette saison 2022-2023.

La saison 2022-2023 de Ligue 1 touche à sa fin. Alors qu’il ne reste plus que trois journées de championnat à jouer, il est temps de faire le bilan des tribunes de chaque stade, et notamment de leur taux d’occupation. Lors de cet exercice, plus de 8 millions de supporteurs ont donné de la voix pour soutenir leur équipe favorite. Le RC Lens, actuel deuxième du championnat, mène la danse, suivi par le RC Strasbourg, le PSG. Tandis que l’OM, quatrième, ne figure pas sur ce podium, en dépit d’une affluence supérieure aux autres.

Le RC Lens, leader sur le taux d’occupation

Qui aurait pu prédire que le RC Lens ferait une telle saison? Après 35 journées de championnat, les Sang et Or sont à la deuxième place du classement, et sont d’ores et déjà assurés de finir sur le podium. Des performances qui permettent aux hommes de Franck Haise de jouer quasiment à guichets fermés lors de chaque rencontre disputée au stade Bollaert-Delelis. Avec un taux d’occupation de 98,5% de leur écrin, les Sang et Or surpassent toutes les autres écuries du championnat. L’engouement est tel que les dirigeants lensois ont dû limiter leur nombre d’abonnés à Bollaert-Delelis pour la saison prochaine.

Le PSG et l’OM au dessus des 90% de taux d’occupation

Toutes, y compris l’écurie parisienne et marseillaise, qui possèdent pourtant un grand nombre de fans. Le PSG, auteur d’une saison contrastée malgré leur place de leader au championnat, affiche un taux d’occupation de 96,2% au Parc des Princes. Pour les Olympiens, l’équation est différente, si l’exercice 2022-2023 est très satisfaisant, il est difficile de remplir un stade aussi grand, avec une capacité de 66 226 personnes. Pourtant, l’Olympique affiche un pourcentage de tribunes remplies très honorable, de l’ordre de 94,6%.

Deux clubs sous la barre des 50%, six au dessus de 90%

Cette saison 2022-2023 de Ligue 1 a notamment été marquée par la volonté des clubs de jouer. Une ambition qui se ressent, puisque les affluences et les taux d’occupation sont aussi la conséquence d’un jeu plus porté vers l’offensive. Lors de cet exercice de Ligue 1, six clubs de l’élite ont un taux d’occupation supérieur à 90% : le RC Lens, le RC Strasbourg, le PSG, l’OM, le Stade Rennais et Clermont. Quand seulement, deux d’entre eux, sont sous la barre des 50% : l’AS Monaco et Troyes. Angers, dernier du classement et relégué depuis avril dernier, est juste au dessus, avec 51,7% de tribunes remplies.

Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1, saison 2022-2023

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation Ajaccio 7 764 9 070 85,6 % Angers 9 567 18 500 51,7 % Auxerre 15 380 18 541 82,9 % Brest 11 428 15 220 75,1 %