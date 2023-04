RC Lens: Combien y aura-t-il d’abonnés à Bollaert-Delelis la saison prochaine ?

Ils pourraient être plus nombreux, mais le RC Lens limitera le nombre des abonnés de la saison 2023-2024 à 29 000 places.

Depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens ne cesse de performer, et encore plus cette saison, puisque les hommes de Franck Haise sont candidats à une place qualificative pour disputer la Ligue des Champions. Forts de leur exercice exceptionnel, qui devraient les voir, sauf baisse de régime, à minima, se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue Europa, les Sang et Or ont lancé leur campagne d’abonnements à Bollaert-Delelis pour la saison 2023-2024.

Le RC Lens limite le nombre d’abonnés à Bollaert-Delelis

C’est ce qui s’appelle être victime de son succès. L’engouement autour des Lensois est tel que les dirigeants du RC Lens ont pris la décision de limiter le nombre d’abonnés aux 29 000 actuels, comme ils l’indiquent sur leur site. Ceux qui n’ont pas le précieux sésame cette saison et qui veulent s’abonner pour assister à toutes les rencontres à domicile lors du prochain exercice sont placés sur une liste d’attente et devront compter sur les supporters qui ne renouvelleront pas leur abonnement.

Moins de 10 000 places accessibles pour les non abonnés

Autant dire que cela ne concerna que très peu de personnes. Les fans des Sang et Or non abonnés devront donc batailler la saison prochaine pour assister à un match à Bollaert-Delelis, puisque, pour rappel, l’écrin du club nordiste a une capacité de 38 223 places disponibles, selon les chiffres de la Ligue de Football Professionnel. Fidèles soutiens de leur équipe, les Lensois font partie des meilleurs supporters de l’Hexagone, ils figurent à la quatrième du classement du championnat de France des tribunes en Ligue 1.