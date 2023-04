L’OM domine le PSG, le RCSA et le RC Lens au classement des tribunes en Ligue 1

Les journées passent, le classement des tribunes reste le même, avec l’OM qui domine son sujet.

Les journées passent, ce classement demeure le même, à quelques levées de la fin de l’exercice 2022-2023. La Ligue de football professionnel (LFP) a publié le classement du championnat des tribunes en Ligue 1 qui reste à l’identique pour les équipes de devant, sur ce qu’il était déjà à la mi-saison. C’est toujours l’OM qui mène la lutte devant le PSG, le RC Strasbourg et le RC Lens.

L’OM domine aux points, le PSG sur la fidélité extérieur et le RCSA celle à domicile

Le club phocéen est très bon partout, sans excellence, à part peut-être sur « l’animation clubs et supporters » qu’il domine. Et le nombre en affluences, dans son stade le plus grand de la Ligue 1. Sinon, le RCSA a le plus de points d’ambiance et les supporters les plus fidèles, à domicile. Quant à l’extérieur, le RC Lens est le club qui compte le plus de soutiens, quand il se déplace. Le PSG pour sa part est le plus engagé sur les réseaux sociaux ; ce sont ses fans qui ont remporté le concours d’engagement sur les réseaux auquel ont participé plus de 15 000 supporters de tous les clubs.

85 000 euros versés par la LFP aux 5 premiers dont 28 000 euros au club vainqueur

A la fin du « game », la Ligue distribuera 85 000 euros aux cinq premiers clubs, qui se serviront de cet argent pour mener des opérations ou des actions à destination de leurs soutiens. La répartition est ainsi faite, que 28 000 euros seront payés au club vainqueur, 22 000 euros à son dauphin, 18 000 euros au troisième, 10 000 euros au quatrième et enfin 7 000 euros, au cinquième.

Classement du championnat de France des tribunes en Ligue 1 après 28 journées