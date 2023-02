L’OM devant le PSG et le RCSA domine le championnat des tribunes

A mi-saison en Ligue 1, c’est l’OM qui domine le championnat des tribunes.

Leader sur les affluences de la saison 2021-2022 de Ligue 1, à la mi-saison, l’OM l’est aussi au championnat de France des tribunes, qu’organise annuellement la Ligue de football professionnel (LFP). Visant à stimuler l’intérêt des clubs et de leurs supporters à célébrer et communier ensemble, ce classement fait la part belle aux équipes les plus suivies, mais pas seulement, puisque l’engagement des fans est un critère qui compte.

OM, PSG et RC Strasbourg dominent le championnat des tribunes à mi-saison

L’OM devance ici le PSG, comme d’ailleurs au classement des affluences. C’est après que la différence se fait, avec le RC Strasbourg qui ce sublime au championnat des tribunes, en dépit des difficultés sportives du collectif professionnel, sur le terrain. En queue de classement, l’OGC Nice, le SCO Angers et le Montpellier HSC sont, dans cet ordre, les trois plus mauvais élèves de cette première moitié d’exercice.

Un classement revisité sur les critères par la Ligue 1

La LFP a revu et quelque peu corrigé les critères de son classement. La notation est ainsi définie : la fidélité à domicile (0 à 10 points et jusqu’à 3 points de bonus), la fidélité à l’extérieur (0 à 3 points), les animations des clubs et des supporters (0 à 14 points et jusqu’à 6 points de bonus, l’ambiance dans les stades (0 à 8 points) et l’engagement des supporters sur les réseaux sociaux (total de points en jeu dépendant du nombre de journées disputées au moment des concours).

Classement du championnat des tribunes en Ligue 1