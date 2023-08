8 clubs français au top 100 des meilleurs du monde selon Opta

Il y a huit clubs français dans les 100 meilleurs du moment, mais aucun n’appartient au top 10.

Un classement mondial des clubs de football qui pointe la place, somme toute modeste, des équipes du championnat de France sur ses concurrentes. C’est la hiérarchie que tient le spécialiste de la data sportive, Opta, dans ce qu’il appelle le Power Ranking et son système de notation Elo, notamment calqué sur le monde des échecs.

Le PSG seulement 15e devance le RC Lens et l’OM

Cela donne un tableau des formations sur toute la surface du globe, en fonction de la note obtenue par chacune sur une échelle de 0 à 100 ; 100 étant la note maximale. En l’espèce, celle attribué au jour pour nous d’écrire ces lignes à Manchester City. La précision temporelle est d’importance, car le classement est mis à jour quotidiennement, selon les résultats obtenus par chacune des 13 500 équipes du panel de l’étude.

Manchester City le meilleur club du moment

Présentement, huit clubs de la Ligue 1 2023-2024 sont dans le top 100 : le PSG en tête, mais seulement classé 15e à l’échelle du globe, suivi du RC Lens, de l’Olympique de Marseille, du Losc, du Stade Rennais, de l’Olympique Lyonnais, de l’AS Monaco et de l’OGC Nice. Respectivement 115 et 121e, le Montpellier HSC et le RC Strasbourg Alsace ne sont pas loin d’y figurer à leur tour. Sur le podium des meilleurs du moment, Manchester City devance le Bayern Munich et Liverpool.

Les 8 clubs français au top 100 des meilleurs du monde selon Opta

15e = Paris SG (note de 90,3/100)

25e = RC Lens (88,2)

43e = Olympique de Marseille (86,1)

45e = Losc Lille (85,8)

47e = Stade Rennais (85,7)

52e = Olympique Lyonnais (84,9)

65e = AS Monaco (83,7)

69e = OGC Nice (83,6)