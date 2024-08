Un oeil sur les budgets transferts des clubs de la Ligue 1 sur EA FC 25.

Il y a finalement proximité entre la réalité du mercato en Ligue 1 et le potentiel transfert sur le titre EA FC 25. Pas encore sorti, l’opus signé de l’éditeur EA Sports se dévoile peu à peu, du côté des nombreuses communautés spécialisés. Là, ce sont les budgets des clubs de la Ligue 1 qui se dévoilent, c’est-à-dire les sommes allouées à chaque équipe pour se renforcer dans le mode carrière.

Le budget du PSG approche celui des 16 plus modestes de la Ligue 1

Il y a proximité car le PSG et l’OL, les deux clubs nantis des plus gros budgets sont aussi les plus dépensiers sur ce mercato de l’intersaison 2024-2025 de Ligue 1, et qu’inversement, Le Havre, l’AJ Auxerre ou encore Angers SCO sont tenus à la portion congrue. A lui seul, le champion de France possède quasiment autant que les seize plus faibles budgets, soit du Havre jusqu’à l’AS Monaco.

L’OGC Nice dans la moyenne du championnat sur EA FC 25

Au total, les 18 clubs de l’élite cumulent 455,28 millions d’euros, pour une moyenne par équipe à 25,2 millions. L’OGC Nice est le club qui s’en approche le plus. Ces chiffres sont ceux partagés par la plateforme Fifauteam. EA FC 25 doit sortir le vendredi 27 septembre 2024.

Les budgets des clubs de la Ligue 1 sur EA FC 25

Havre AC = 6,38 M€

Auxerre = 7,11 M€

Angers SCO = 7,99 M€

AS Saint-Étienne = 8,74 M€

Stade Brestois 29 = 9,6 M€

Toulouse FC = 10,75 M€

Montpellier HSC = 11,63 M€

RC Strasbourg Alsace = 12,97 M€

Stade de Reims = 12,33 M€

FC Nantes = 14,08 M€

Racing Club de Lens = 16,44 M€

LOSC Lille = 19,76 M€

Stade Rennais FC = 20,91 M€

OGC Nice = 22,92 M€

Olympique de Marseille = 38,29 M€

AS Monaco = 40,86 M€

Olympique Lyonnais = 50,5 M€

Paris Saint-Germain = 235,38 M€