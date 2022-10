Quels sont les maillots les plus et moins chers de la Ligue 1 ?

Le maillot de l’OM est le plus cher à l’achat en Ligue 1, ça mérite bien des flocages dorés les soirs de matchs de gala.

Une moyenne de 83,54 euros, c’est ce que coûte aux supporters, l’achat du maillot d’un club de la Ligue 1, cette saison 2022-2023. Mais c’est sans l’ajout d’un flocage, facturé à 14,64 euros et le badge, à 5,8 euros. C’est donc plus cher pour certains clubs, au sommet desquels, l’OM avec Puma , le PSG, associé à Nike et le FC Lorient, chez Umbro.

L’OM plus cher que le PSG et Lorient. A moins que…

C’est ce que raconte l’étude sur les équipements de la Ligue 1 signée de Footpack. Que la tunique phocéenne est la plus couteuse du plateau, en partant d’un modèle réplica, floqué et badgé. A moins toutefois de choisir le nom et numéro d’un joueur présent dans le collectif d’Igor Turdo et en ce cas, l’économie est de 2,9 sur les 115,9 euros que le maillot vaut s’il est personnalisé. Marseille, Rennes, Lyon et Nice ont les bases de maillots les plus chères, à 90 euros.

Le maillot d’Ajaccio défie toute concurrence en Ligue 1

C’est 25 euros de plus que le promu AC Ajaccio, avec Adidas. Et même les ajouts d’un flocage et d’un badge sont dans la fourchette basse du championnat élite, si bien que le maillot corse est vendu 75 euros. Et il défie toute concurrence, parce qu’il faut sinon flirter avec les 100 euros, à Reims (94,5 €), Auxerre (95 €) ou Angers (99 €). Et au-delà partout ailleurs.