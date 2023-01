La L1 classée selon le pourcentage de minutes des joueurs formés au club

A l’instar de son milieu Maxime Caqueret, l’OL est le club de Ligue 1 qui se repose le plus sur les joueurs issus de sa formation.

Dans son rapport publié ce mercredi 18 janvier, le Centre d’étude international du sport (CIES) a classé 417 équipes des 27 premières divisions européennes, en fonction du pourcentage de nombre de minutes disputées, par les joueurs formés au club. En Ligue 1, l’OL domine les débats, tandis que l’OM est dernier du classement. De son côté, le PSG, et sa ribambelle de stars recrutées, se situe à la 16ème position.

L’OL domine les débats en Ligue 1

L’Olympique Lyonnais domine les débats. Avec onze joueurs formés au club qui ont foulé les pelouses de Ligue 1 cette saison, le club rhodanien est à la première place du classement en France, et est en deuxième position, derrière l’Athletic Bilbao, s’agissant des cinq grands championnats. Les proportions sont élevées : 52,1% des minutes jouées en Ligue 1 l’ont été par les onze joueurs issus du centre de formation de l’OL, pour une moyenne d’âge de 25,1 ans. Un résultat qui s’explique par la qualité des footballeurs formés à Lyon, mais aussi par des difficultés financières. Ne disposant pas d’un énorme budget transferts, l’OL a dû se tourner vers sa formation et regarder le marché des joueurs, en fin de contrat. Parmi eux, le club rhodanien a rapatrié deux anciens de la maison lyonnaise cet été, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

L’OM, dernier du classement du CIES

Peu habitué à former des joueurs pour les faire évoluer parmi les professionnels, l’OM a confirmé, une fois de plus, son statut de club qui ne parvient pas ou difficilement à faire éclore des pépites de son centre de formation. L’Olympique de Marseille est dernier du classement. Aucun joueur formé par les Olympiens n’a disputé, ne serait ce que la moindre minute de jeu sur les pelouses de Ligue 1. Conséquence aussi du départ de Boubacar Kamara, parti libre lors du dernier mercato estival, alors que les dirigeants souhaitaient le prolonger.

Le PSG ne profite pas de ses talents

Véritable vivier de talents, l’île de France est reconnue comme étant une région disposant d’un nombre incalculable de futurs grands footballeurs. Malgré cela, le PSG est à la 16ème place du classement du CIES. Seuls quatre joueurs issus de son centre de formation ont joué en Ligue 1 depuis le début de saison, pour une moyenne d’âge de 20,2 ans. Depuis leur arrivée en 2011, les dirigeants parisiens ne parviennent pas à allier les stars et les jeunes formés au PSG. Les pépites du club jouent peu, depuis le début de saison. 4,5% des minutes jouées en Ligue 1 ont été disputées par les quatre titis parisiens. Face à la concurrence, nombreux sont ceux qui décident de plier bagages car ils estiment ne pas bénéficier d’assez de temps de jeu. Cela a été le cas lors du dernier mercato estival avec Xavi Simons, parti au PSV pour s’épanouir et jouer. À noter tout de même, l’éclosion du milieu de terrain de 16 ans Warren Zaïre Emery, titulaire lors de la dernière rencontre face au Stade Rennais.