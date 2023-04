Les 15 masses salariales les plus élevées du foot français

Disparates les masses salariales des clubs de la Ligue 1, entre le PSG, ses poursuivants et le reste du contingent du foot français.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a publié, vendredi dernier, les rapports de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Après les revenus générés, place désormais au détail des dépenses de chacune des écuries sur la saison 2021-2022. Celui-ci confirme, sans surprise, que le PSG a la plus grande masse salariale du football français. Bien loin devant les deux équipes qui complètent le podium de l’élite du championnat, l’OM et le RC Lens, ou encore l’OL.

Le PSG a la plus grosse masse salariale du football français

Avec une masse salariale à 729,019 millions d’euros la saison dernière, le PSG est largement en tête du classement. Le club de la capitale a vu ses dépenses liées aux salaires augmenter d’une saison sur l’autre, puisqu’en 2020-2021, celle-ci s’élevait à 503,179 millions d’euros. L’arrivée de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Georginio Wijnaldum à l’été 2021, sans parvenir à vendre comme il le souhaitait, explique cette augmentation conséquente. À noter que la masse salariale ne devrait pas décroître cette saison, puisqu’il faudra compter le nouveau salaire de Kylian Mbappé, devenu, suite à sa prolongation en mai dernier, le joueur le mieux payé de la Ligue 1. L’attaquant français dispose désormais du plus gros contrat de l’histoire du sport.

La masse salariale de l’OM et du RC Lens a augmenté, pas celle de l’OL

Le Paris Saint Germain n’est pas le seul club à avoir vu sa masse salariale augmenter lors de la saison 2021-2022, puisque l’OM, qui avait fait venir, entre autres, William Saliba, Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Gerson, est passé de 122 millions d’euros lors de l’exercice 2020-2021, à 135,491 millions d’euros la saison passée. Idem pour le RC Lens, passant de 34,72 millions d’euros à 38,039 millions d’euros. De son côté, l’OL a baissé sa masse salariale d’une saison sur l’autre, avec 134,1 millions d’euros, contre 99,4 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Cela s’explique puisque le club rhodanien a vendu, entre autres, Maxwel Cornet et Bruno Guimaraes. Tandis que Memphis Depay, plus gros salaire du club à l’époque, est parti libre au FC Barcelone.

Bordeaux et l’ASSE ont dû vendre suite à la relégation

Respectivement huitième et onzième au classement des quinze plus grosses masses salariales du football français en 2021-2022, les Girondins de Bordeaux et l’ASSE, qui sont aujourd’hui en Ligue 2, ont beaucoup vendu pour rentrer dans les clous financièrement. Des ventes, qui ont, de fait, diminué le montant de leur masse salariale respective sur la saison actuelle.

Les 15 plus grosses masses salariales du football français en 2021-2022

1. PSG = 729,019 M€

2. OM = 135,491 M€

3. AS Monaco = 117,974 M€

4. OL = 99,4 M€

5. Losc = 84,181 M€

6. OGC Nice = 70,864 M€

7. Stade Rennais = 68,112 M€

8. Bordeaux = 56,495 M€

9. FC Nantes = 42,95 M€

10. Montpellier = 40,692 M€

11. ASSE = 38,765 M€

12. RC Lens = 38,039 M€

13. RC Strasbourg = 37,05 M€

14. Troyes = 34,648 M€

15. FC Metz = 34,475 M€