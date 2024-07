Kylian Mbappé signe avec un partenaire premium du PSG

Kylian Mbappé et Sébastien Bazin, ensemble dans un sponsoring à dimension sociale et environnementale.

Kylian Mbappé annonce ce lundi matin la signature d’un partenariat majeur avec le groupe hôtelier Accor. Celui-là même qui fut un temps le sponsor majeur à l’avant de ses maillots du PSG et qui demeure aujourd’hui un partenaire premium de l’ancien club du capitaine des Bleus, via son programme All.

Kylian Mbappé rejoint Accor dans un partenariat à visée sociale et environnementale

Cette alliance, qui va bien au-delà d’un simple contrat publicitaire, s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. Au cœur de la collaboration se trouve l’association « Inspired by KM », fondée par Mbappé. Accor mettra à disposition ses ressources logistiques et son réseau d’hébergement pour soutenir les initiatives de l’organisation, qui se concentre sur l’éducation et le développement des jeunes.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de Accor pour renforcer nos actions destinées à favoriser l’épanouissement des jeunes », confie Kylian Mbappé par communiqué. « Ensemble, nous pouvons faire une vraie différence et leur ouvrir le champ des possibles. Ce partenariat, qui incarne le partage et la transmission, fait de nous des ambassadeurs de la jeune génération à travers le monde. »

Un ancien sponsor de l’attaquant des Bleus quand il était encore au PSG

« Chez Accor, nous sommes convaincus de la capacité de l’hospitalité à faire évoluer les choses dans le bon sens », poursuit Sébastien Bazin, le président-directeur général de Accor. « C’est pour nous un honneur de collaborer avec Kylian Mbappé, une personne exceptionnelle dont le professionnalisme et l’implication résonnent profondément avec nos valeurs. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre engagement à faire une réelle différence au sein des communautés au sein desquelles nous évoluons. »

Ce partenariat stratégique vise également à dynamiser la plateforme de fidélité d’Accor, All.com. La notoriété internationale de Mbappé devrait attirer de nouveaux membres, tout en restant fidèle aux valeurs du groupe hôtelier.