Détail des primes de la Coupe de France 2022-2023

Quelle dotation pour les équipes qui disputent la Coupe de France 2022-2023 de football ?

La Coupe de France 2022-2023 bat son plein, ce week-end marque l’entrée en lice des clubs de la Ligue 1, pour aborder la dernière ligne droite du tournoi. Depuis le huitième tour, les clubs qualifiés aspirent à recevoir des primes financières pour leur parcours. Elle débute à 7 500 euros et grimpent progressivement jusqu’au rendez-vous finale, prévu le samedi 29 avril, sur la pelouse du Stade de France.

🎁#Concours 🎁 ⚽️ Le nouveau ballon Kipsta de la phase retour de la #Ligue1 à gagner

🎲 RT + Follow @Sportunefrance

🍀 TAS le 12/01

🤞May the « chance » be with you pic.twitter.com/gjZsRU8yJ5 — Sportune (@Sportunefrance) January 4, 2023

OM, PSG, ASSE, OL, LOSC… 1,5 M€ plus le reste au vainqueur de la Coupe de France

Le successeur du FC Nantes, champion en titre, prétendra à un bonus de 1,5 millions d’euros. En plus du reste. Car c’est la particularité du prize money à lire ci-dessous, les bonus s’additionnent d’un tour à l’autre. Si bien qu’un club présent depuis le huitième tour et vainqueur in fine de la Coupe de France, peut espérer viser un bonus de 2 087 500 euros.

Un prize money total de 11,93 millions dédié par la FFF

Au total, la Fédération française de football, à l’organisation du format verse 11,93 millions d’euros aux clubs engagés. C’est à l’identique des dernières saisons, la Coupe de France est surtout rémunératrice pour les plus petits clubs qui traversent le tableau. Chaque saison offre son lot d’équipes surprises. A qui le tour à l’occasion de cette 106e édition ? Rendez-vous au printemps, pour le savoir…

Détail des primes de la Coupe de France 2022-2023 de football

7e tour = 7 500 €

8e tour = 15 000 €

32e de finale = 30 000 €

16e de finale = 50 000 €

8e de finale = 70 000 €

1/4 de finale = 135 000 €

1/2 finale = 280 000 €

Finale = 950 000 €

Vainqueur = 1 500 000 €

Les primes s’additionnent d’un tour à un autre