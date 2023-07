C’était quoi les budgets de la Ligue 1 il y a 10 ans, en 2013-2014 ?

En dix ans, la Ligue 1 a bien changé et les budgets ont largement augmentés.

Depuis dix ans, le paysage de la Ligue 1 française a bien évolué. C’était l’époque de la montée en puissance du PSG, dans les premières années du projet QSI. Et le début à l’AS Monaco, de la gouvernance de Dmitri Rybolovlev qui recruta un certain Radamel Falaco pour marquer son entrée dans le monde du football. En 2013-2014, la Ligue 1 jouait encore à vingt clubs, huit des équipes alors engagées n’évoluent plus aujourd’hui dans le championnat élite.

Il y a dix ans, l’entente ETG existait encore et le FC Sochaux se portait bien

Un, qu’est l’Entente Evian-Thonon-Gaillard a même disparu du paysage footballistique français. Un autre, le FC Sochaux, un historique de la discipline est désormais en péril. A part au PSG, l’époque était plus globalement au régime des grosses cylindrées, à Lyon (-21 M€ de budget sur l’exercice précédent), au Losc (-25 M€), aux Girondins de Bordeaux (-17 M€) ou à Montpellier HSC (-21 M€), pour ceux qui ont le plus serré leur ceinture.

+ 75% d’augmentation du budget du PSG sur la dernière décennie

Cette saison 2013-2014, le budget moyen des équipes de la Ligue 1 s’élevait à 67 millions d’euros, à la frontière du Losc et des Girondins de Bordeaux. Dix ans plus tard, il a presque doublé. Il n’a en revanche pas évolué à l’AC Ajaccio jusqu’à l’exercice dernier, que le club corse a disputé avec un prévisionnel de 22 millions d’euros, soit deux millions d’euros supérieurs à celui de son championnat 2013-2014. Dans le même temps, celui du PSG a augmenté de 75%, pour atteindre les 700 millions d’euros. Toujours plus haut et plus riche, il est aussi le club qui a glané le plus de titres sur la décennie.

Les budgets des clubs de Ligue 1 pour la saison 2013-2014

Club Budget prévisionnel 1. Paris Saint-Germain 400M€ 2. AS Monaco 130M€ 3. Olympique de Marseille 125M€ 4. Olympique Lyonnais 121M€