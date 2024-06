OM: Où va jouer Mason Greenwood selon les bookmakers ?

L’OM le suivrait, mais la tendance n’est pas à un départ en Ligue 1 pour Mason Greenwood.

Maintenant que Roberto De Zerbi a été choisi pour diriger le collectif professionnel, l’OM accélère sur le marché des transferts. Ce vendredi soir, le club a officialisé sa première recrue en la personne du milieu de terrain canadien, Ismaël Koné. Pour l’accompagner, il est notamment question en pistes évoquées par la presse, de Mason Greenwood, l’enfant terrible du football anglais.

Que Mason Greendwood reste à Getafe est la tendance du moment

Prêté cette saison par Manchester United, qui l’a exfiltré à Getafe à la suite des graves accusations de viol et de violence sur son ancienne compagne (dont les poursuites à ce sujet ont été abandonnées), l’attaquant de 22 ans pourrait prolonger son séjour en Espagne. C’est en tout cas la tendance du moment à son sujet, chez les bookmakers anglais. Qu’il reste à Getafe la saison à venir est la probabilité la plus forte, cela cote 3 contre un. Sinon, le FC Barcelone joue placé derrière, à 5 et après Valence, à 9.

L’OM n’est même pas cité chez les bookmakers

Après quoi, c’est plus incertain, en Italie à Naples (cote à 15), ou à la Lazio (15), sinon au Borussia Dortmund (20), à moins qu’il ne revienne en Angleterre à Aston Villa (25), ou poursuive contractuellement avec Manchester United (25) qui l’a formé. Et l’OM dans tout ça ? Le club phocéen n’est même pas cité dans la liste actuellement dressée par les bookmakers, mais d’ailleurs ce transfert est-il un sujet sensible sur la Canebière, de nombreux supporters marseillais ayant exprimé leur désapprobation à l’idée d’accueillir le controversé joueur.