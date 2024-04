OM ou Benfica, qui va désormais se qualifier selon les bookmakers ?

Il ne l’était déjà pas au tirage, après le match aller, l’OM est encore moins favori des bookmakers

Battus mais pas abattus les joueurs de l’Olympique de Marseille gardent encore de l’espoir de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa en dépit de leur défaite concédée (2-1), hier jeudi au Portugal sur la pelouse du Benfica. Les Marseillais ont perdu le premier round à l’extérieur mais jeudi, ils auront tout le stade Vélodrome avec eux pour renverser la situation.

L’OM battu au Benfica. Et par les bookmakers français

En seront-ils capables ? Sûr que les hommes de Jean-Louis Gasset et tous les suiveurs de l’OM veulent le croire. Les bookmakers sont eux plus dubitatifs, ils plaçaient Benfica en favori dès l’annonce du tirage et leur jugement n’a pas évolué après le match aller. Ainsi, à la question « quel club va se qualifier ? », la cote de l’Olympique de Marseille est ce vendredi matin à 2,8 quand celle des Portugais est de 1,3.

Favori du match retour mais le nul 1-1 domine

Pour autant, les opérateurs français font de l’OM le favori du match retour à domicile, il sort vainqueur à la cote moyenne de 2,3. Celle de la victoire de Benfica est de 2,65 et le match nul plus loin à 3,2. C’est pourtant vers un score de parité 1-1 que les tendance convergent le plus largement. Un résultat qui ne serait pas du tout favorable aux Phocéens.