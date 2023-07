OM: Noir et gris les maillots 2023-24 des gardiens marseillais

L’OM a dévoilé au moins un jeu des maillots des gardiens du club pour la saison 2023-2024.

En plus des tenues que les joueurs de champ porteront la saison 2023-2024 prochaine, à savoir du blanc et ciel à domicile et un fond bleu marine teinté de blanc à l’extérieur, l’équipementier Puma a dévoilé au moins un des jeux de maillots que porteront les gardiens de l’Olympique de Marseille. Il est noir en couleur dominante accompagné d’un gris en secondaire.

Noir, gris et blanc les nouveaux maillots des gardiens de l’OM

Avec pour l’esthétique de l’ensemble, un design en forme de triangles ou de flèches qui pointent en décalé, tantôt de la gauche vers la droite, tantôt l’inverse. Le blanc complète l’ensemble pour marquer les sponsors et les logos, de l’Olympique de Marseille, du partenaire technique, Puma et du nouveau sponsor majeur à l’avant, que la compagnie maritime, CMA CGM.

Tous les maillots dévoilés de l’Olympique de Marseille, saison 2023-2024 sont conçus avec des matériaux extensibles structuré dans les 4 sens pour réduire le poids et la friction. Les modèles Replica sont 100% en polyester.