OM, mercato: Les Marseillais qui valent plus chers qu’au début de saison

Sur les 22 joueurs du collectif de l’OM, près de la moitié progresse sur le mercato.

Un exercice 2022-2023 de Ligue 1 encore plein de suspense. Après 32 journées disputées, l’OM est deuxième du championnat, à seulement un point du RC Lens, et compte bien rester à cette place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Un classement qui illustre les bonnes performances de nombreux joueurs marseillais qui valent plus chers sur le mercato qu’en début de saison, selon les données de Transfermarkt.

Ounahi, joueur de l’OM dont la valeur marchande a le plus augmenté

Vingt-deux joueurs composent l’effectif de l’OM cette saison. Douze d’entre eux ont une plus grande valeur marchande que lors du début de saison, d’après les chiffres du site spécialisé Transfermarkt. Avec une valorisation qui a augmenté de 400%, passant de 3 millions d’euros à 15 millions d’euros, Azzedine Ounahi est le joueur phocéen qui a connu plus grosse progression. Pourtant, celle-ci n’est pas due à ses prouesses avec l’OM, mais de ses performances lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C’est d’ailleurs suite au Mondial, où il a brillé avec le Maroc, que le club phocéen a décidé d’investir 8 millions d’euros sur le milieu de terrain de 22 ans lors du mercato d’hiver. Preuve qu’il y a une différence entre valorisation et les sommes dépensées lors des mercato.

Vitinha, recrue phare du mercato d’hiver, derrière Azzedine Ounahi

Huit des douze joueurs de l’OM ayant vu leurs valeurs marchandes augmenter sont des recrues. Six ont été recruté lors du mercato d’été, et deux en hiver. Avec 22 millions d’euros, Vitinha, plus gros transfert de l’histoire du club phocéen et venu lors du marché des transferts hivernal, est celui qui est le mieux valorisé. Mais l’estimation demeure moins élevée que le montant investi par l’actuel deuxième du championnat de France, soit 32 millions d’euros. L’attaquant portugais est le deuxième Olympien, derrière Ounahi, à avoir connu la plus grosse progression. Aucun des Marseillais présents dans cette liste ne fait partie des footballeurs de l’Olympique de Marseille susceptibles d’être vendus.

Les Marseillais qui valent plus chers qu’en début de saison

1. Azzedine Ounahi = +400% à 15 M€

2. Vitinha = +267% à 22 M€

3. Sead Kolasinac = +66,7% à 5 M€

4. Valentin Rongier = +50% à 18 M€

5. Amine Harit = +40% à 14 M€

6. Ruben Blanco = +33,33% à 4 M€

7. Éric Bailly = + 33,33% à 8 M€

8. Alexis Sanchez = +28,6% à 4,5 M€

9. Issa Kaboré = +25% à 5 M€

10. Nuno Tavares = + 20% à 18 M€

11. Chancel Mbemba = +17,7% à 20 M€

12. Pau Lopez = +16,7% à 14 M€