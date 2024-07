Stade Rennais: Salaire, durée, les détails du contrat de Le Fée à la Roma

Un an seulement après avoir rejoint le Stade Rennais, Enzo Le Fée va le quitter pour s’engager avec l’AS Rome.

Cette fois, le chemin sera plus long. Un an tout juste après avoir quitté Lorient pour s’installer à quelques encablures seulement, au Stade Rennais voisin, Enzo Le Fée va quitter la Bretagne pour traverser les Alpes et rejoindre la capitale italienne, Rome. Contre une indemnité de 23 millions d’euros, le milieu de terrain axial rejoint le club de la Louve.

5 ans à 2,2 M€ net pour Enzo Le Fée à l’AS Rome

C’est une progression pour le joueur de 24 ans, au demeurant sportive quoiqu’il aura tout à prouver, mais de sûr financière à la lecture des chiffres évoqués en Italie sur les détails de son contrat. Enzo Le Fée devrait s’engager sur une longue échéance de cinq ans, avec pour terme le 30 juin 2029. Et son salaire devrait être de 2,2 millions d’euros annuels.

Une augmentation en durée et en salaire sur son contrat rennais

Ici exprimé, c’est en net avant impôts, ce qui vaut donc pour lui une progression salariale sur les 2,4 millions d’euros en brut, qu’il était estimé gagner avec le Stade Rennais. Avec en passant une saison de contrat en plus, sur le terme de 2028 de son contrat au SRFC.