OM : Mason Greenwood 2e, les joueurs qui se valorisent le plus sur le mercato en L1

Mason Greenwood se valorise à grande vitesse. En même temps, il partait de très loin.

Plus un joueur brille sur le rectangle vert et plus il se valorise sur le marché des transferts. C’est logique. Et mécanique. Mais dans le cas de Mason Greenwood, le phénomène s’amplifie. Parce que l’ailier anglais de l’Olympique de Marseille est tombé en disgrâce après des accusations de viol et d’agression à son encontre (la justice ayant depuis abandonné les poursuites), et sa cote sur le mercato en forcément pâti.

+17,5 M€ la valorisation de Greenwood sur l’année 2024

Lui qui avoisinait un temps les 100 millions d’euros a été recruté cet été par l’Olympique de Marseille contre une indemnité à hauteur de 26 millions d’euros, hors bonus et clause à la revente. C’est moins qu’il n’en vaut présentement dans l’estimation faite de lui pas la plateforme Transfermarkt, mais sur l’année 2024, elle est en progression de 17,5 millions d’euros (il était presque retombé à zéro, après sa mise à l’écart par Manchester United) et il est à ce titre, le deuxième joueur qui se bonifie le plus en Ligue 1, sur les neuf mois de l’année civile en cours.

Bradley Barcola n°1 en valeur, Christian Mawissa en pourcentage

Seul l’attaquant du PSG et de l’équipe de France, Bradley Barcola le devance en valeur, à + 20 millions d’euros sur la période. En pourcentage d’augmentation, le classement diffère toutefois, c’est alors le défenseur de l’AS Monaco, Christian Mawissa, qui domine avec une progression de sa valorisation marchande toujours sur Transfermarkt, de 3 500%. Autre effet logique de ce classement, sur les 10 compilés ci-dessous, seul le Lillois Edon Zhegrova a 25 ans. Les autres en ont moins. La prime à la jeunesse qui progresse.

Les joueurs qui se valorisent le plus sur le mercato en L1

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) = +20 M€

Mason Greenwood (Olympique de Marseille) = +17,5 M€

Désiré Doué (Paris Saint-Germain) = +15 M€

Lucas Beraldo (Paris Saint-Germain) = +15 M€

Maghnes Akliouche (AS Monaco) = +15 M€

Edon Zhegrova (LOSC Lille) = +15 M€

Georges Mikautadze (Olympique Lyonnais) = +12 M€

Willian Pacho (Paris Saint-Germain) = +11 M€

Djordje Petrovic (RC Strasbourg Alsace) = +11 M€

Vitinha (Paris Saint-Germain) = +10 M€