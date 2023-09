Maillots, abonnements, comment Dimitri Payet dope le business du Vasco

D’ici à ce qu’il soit aussi sportif, le transfert de Dimitri Payet au Vasco est déjà un succès commercial pour le club.

La signature de Dimitri Payet au Vasco de Gama, il y a un mois, a déjà eu un impact positif sur les finances du club basé dans la ville de Rio de Janeiro. Grâce à l’ancien capitaine de l’OM, la vente de maillots a presque triplé et le nombre de nouveaux abonnés au club a augmenté de 15 %, rapportent les médias brésiliens.

Rupture de stock sur les maillots et abonnements en hausse pour voir l’ancien de l’OM

Les magasins officiels du Vasco ont été pris d’assaut pour les maillots floqués au nom de l’attaquant international français, Dimitri Payet. Kappa, l’équipementier du club, a dû rapidement réapprovisionner les stocks pour répondre à toutes les demandes. On trouve également des produits dérivés à l’effigie du joueur, comme des tasses et des porte-clés.

Des centaine de milliers de followers en plus sur les réseaux sociaux du RC Vasco de Gama

La présence de Payet a également boosté les réseaux sociaux du Vasco. Le club a gagné environ 100 000 abonnés sur Instagram et le joueur lui-même a vu sa popularité augmenter de 300 000 followers. La direction du Vasco espère que Payet pourra également faire des étincelles sur le terrain. Le Français devrait être titulaire pour la première fois ce samedi, contre Fluminense. Sa performance pourrait encore augmenter la valeur marchande du joueur et donc les recettes du club.

« Pourquoi ai-je choisi Vasco da Gama ? C’est un géant, c’est historique. Il est très connu en France. Il y a eu des joueurs comme Romário, Edmundo, Juninho, Roberto Dinamite… Et parce que l’équipe a toujours lutté contre le racisme et continue de le faire. C’est une équipe de foi et de dévouement », a souligné Payet lors de sa présentation