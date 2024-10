OM : Les salaires des anciens de l’OM, Guendouzi, Tavares et Gigot à la Lazio

Mattéo Guendouzi est l’un des trois anciens de l’OM à évoluer avec la Lazio cette saison.

La Lazio est un nouveau carrefour pour ancien joueurs de l’Olympique de Marseille. Cette saison 2024-2025, ils sont trois à porter le bleu ciel du maillot romain, après avoir défendu l’autre tunique bleue ciel et blanche de l’équipe phocéenne : Mattéo Guendouzi au milieu de terrain, le latéral Nuno Tavares et Samuel Gigot en défense.

Guendouzi sur le podium des salaires de la Lazio

Tous les trois n’ont pas le même statut dans le vestiaire et conséquemment la même rémunération. Selon la grille des salaires de l’équipe de la Lazio communiquée par Calcio e Finanza, l’international français Mattéo Guendouzi est des trois le mieux payé, avec 2,5 millions d’euros nets par saison ou l’équivalent en brut de 3,27 millions. Il est le troisième joueur le mieux payé de son équipe derrière Mattia Zaccagni (3,2 M€ nets) et Alessio Romagnoli (3 M€).

Gigot est en prêt de l’OM cette saison

Suit le latéral portugais Nuno Tavares à 2 millions d’euros nets par an et Samuel Gigot, à 1,3 millions nets la saison. Les deux derniers sont chacun à la Lazio en prêt cette saison, une situation qui fut aussi celle de Mattéo Guendouzi, avant que le club ne lève l’option sur son transfert et que les deux parties signent ensemble jusqu’en 2028.