OM: La spectaculaire Lamborghini d’Amavi d’une couleur… à débattre !

Irisée à l’avant, noire derrière, la Lamborghini de Jordan Amavi.

Vous souvenez-vous de sa Ferrari F12 Onyx Concept couleur de l’or, que nous vous montrions en exclu sur Sportune ? C’était il y a déjà presque trois ans, et Jordan Amavi a toujours, depuis, le goût des cylindrées tout à la fois puissantes sur la motorisation et excentriques, dans leur esthétique. Actuellement, le latéral à la propriété de l’OM, en prêt cette saison en Espagne, au Getafe FC, roule dans un modèle de plus en plus classique sur les parkings des riches footballeurs : un Urus, de la marque Lamborghini.

Le latéral de l’OM a lui aussi cédé à la mode de l’Urus

Le premier SUV, le segment le plus en vogue du moment, signé du constructeur au taureau a largement trouvé son public, du Real Madrid où beaucoup de joueurs (français compris) en ont un noir, à Londres et Chelsea, pour ne citer que ces deux clubs. Mais il s’en croise peu, pour ne pas dire aucun, de la couleur du modèle choisi par le natif de Toulon, dans le Var. Et qui ne passe pas inaperçu sur les routes d’Espagne.

Jordan Amavi a le goût de l’excentricité avec ses bolides

Pour le comprendre, il faut aller au bout de la vidéo ci-dessous. Car l’avant est encore identifiable, dans une esthétique irisée, semblable aux reflets de l’essence sur l’asphalte. Quant à l’arrière, c’est plus difficile à déterminer, mais s’il le fallait décrire, disons alors qu’un pot de peinture noire a négligemment été jeté sur la carrosserie.