OM et PSG parmi les clubs aux bilans les plus négatifs du mercato

Le PSG et l’OM appartiennent aux clubs qui ont plus dépensés que cédé des joueurs sur le dernier marché des transferts.

Les clubs français, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, figurent parmi les équipes internationales affichant des bilans de transferts négatifs les plus importants pour le mercato de l’été 2023. C’est ce que révèle une analyse des dépenses et des recettes des clubs de l’Observatoire du football, en matière de transferts sur ce mercato achevé.

– 216 M€ pour le PSG, – 66 M€ pour l’OM

Le PSG, malgré ses investissements massifs ces dernières années, présente un déficit de transfert de 216 millions d’euros en 2023 qui augmentent à plus du milliard (1,01 milliard d’euros) sur la décennie achevée, ce qui en fait l’un des clubs les plus déficitaires d’Europe. Cela signifie que le PSG a dépensé plus d’argent pour l’achat de joueurs qu’il n’en a généré grâce à leurs ventes. L’OM, quant à lui, affiche un déficit de 66 millions d’euros pour la saison 2023.

Des internationaux français à Paris

Le Paris Saint-Germain a été l’un des principaux acteurs sur le marché des transferts, dépensant des sommes importantes pour attirer des internationaux français tels que Randal Kolo-Muani, Lucas Hernandez ou Ousmane Dembélé. Ces bilans négatifs mettent en évidence les défis économiques auxquels sont confrontés de nombreux clubs de football, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui a eu un impact sur les revenus et les dépenses des clubs.

Chelsea et les clubs d’Arabie Saoudite au sommet

Ailleurs qu’en France, le classement met en évidence la boulimie de Chelsea entamée depuis la reprise du club par l’homme d’affaire américain Todd Boehly et la nouvelle dynamique des clubs de la Saudi Pro League, soutenus à grands renforts de cash par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF).

Les clubs aux bilans les plus négatifs du mercato

Chelsea (Angleterre) : -557 millions d’euros

Al-Hilal (Arabie saoudite) : -362 millions d’euros

Arsenal (Angleterre) : -217 millions d’euros

Bournemouth (Angleterre) : -216 millions d’euros

Paris Saint-Germain (France) : -216 millions d’euros

Real Madrid (Espagne) : -214 millions d’euros

Newcastle United (Angleterre) : -209 millions d’euros

Al-Ahli (Arabie saoudite) : -202 millions d’euros

Liverpool (Angleterre) : -171 millions d’euros

Olympique de Marseille (France) : -66 millions d’euros

Manchester United (Angleterre) : -150 millions d’euros

Tottenham Hotspur (Angleterre) : -150 millions d’euros

Burnley (Angleterre) : -142 millions d’euros

Nottingham Forest (Angleterre) : -114 millions d’euros

Al-Ittihad (Arabie saoudite) : -75 millions d’euros

Aston Villa (Angleterre) : -75 millions d’euros

Crystal Palace (Angleterre) : -64 millions d’euros

Leeds United (Angleterre) : -56 millions d’euros

Milan AC (Italie) : -41 millions d’euros

Leicester City (Angleterre) : -31 millions d’euros