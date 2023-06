OM: Domicile et extérieur, les maillots de la saison 2023-24 en images

Bientôt la sortie des maillots de l’OM, saison 2023-2024.

Ils arrivent, sous peu officiellement dévoilés au grand public. Quoi ? Les maillots signés Puma pour la saison 2023-2024 de l’Olympique de Marseille. Dévoilés plus tardivement qu’ailleurs en d’autres clubs de l’élite, certainement en raison du changement de sponsor majeur à l’avant ; rappelons-le le groupe CMA CGM (lire nos révélations à ce sujet), remplaçant Cazoo, contraint d’abandonner prématurément son sponsoring sportif en Europe.

Les visuels sont ceux de la communauté spécialisée, esvaphane. Ils dévoilent deux jeux de maillots aux couleurs traditionnelles du club marseillais, avec un modèle principal à domicile, d’apparence plutôt minimaliste, tout en blanc pour couleur dominante, accompagné de bleu ciel, pour cercler le bout des manches, entourer le col en V et marquer le logo de l’équipe. Le sponsor à l’avant est aussi en bleu. Plus foncé. Du doré, avec le félin de la marque Puma s’y ajoute. Cela n’est pas perceptible sur ces images, mais un dégradé du blanc donne l’impression d’un motif imaginé en fond de pièce.

💥 O. Marsilya 23-24 iç saha forması resmi satış fotoğrafları sızdı! 💥

💥 O. Marseille 23-24 home jersey official pictures leaked! 💥 pic.twitter.com/PARrqVgh8Y — esvaphane (@esvaphane) June 28, 2023

Blanc et bleu ciel à domicile, bleu foncé et blanc à l’extérieur

Le bleu du commanditaire sur la face avant de la version home se retrouve en dominante, de la tunique extérieure. Et c’est cette fois le blanc qui l’accompagne, avec un design en fines lignes comme des vagues présentes à l’avant et le même principe d’un col et de bouts de manches de la couleur secondaire. Notons, pour détails visibles, la mention « »Petra Genesis Massalia » inscrite à l’intérieur du col du maillot domicile et « Mare Nostrum Massilia », sur la pièce extérieure.