OM: Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 sur le mercato ?

Autour de Jordan Veretout, un onze type ambitieux pour la saison 2023-2024 de l’Olympique de Marseille.

Quel mercato opéré cet été par l’Olympique de Marseille ! Il faudrait remonter loin en arrière dans l’histoire du club phocéen pour en trouver un aussi ambitieux. A ce stade de l’exercice cet OM est particulièrement costaud. Et pourvu, doublement, parfois triplement sur toutes les lignes, sinon peut-être sur les cotés des latéraux ; le talon d’Achille de l’équipe si l’on puit dire.

Un mercato canon réalisé par l’Olympique de Marseille

Ce onze type de l’Olympique de Marseille exclut plusieurs joueurs qui n’en sont pas moins valorisés sur le marché des transferts, à l’exemple du bankable milieu international français Mattéo Guendouzi dont on est toutefois pas sûr qu’il va rester au club. Au cumul de tous les membres qui le composent, ce collectif approche les 150 millions d’euros de valorisation, sur le marché des transferts.

Mbemba le plus bankable du onze type de l’OM

Soit une moyenne par joueur à plus de 13 millions d’euros, comme les estimations du moment du latéral Renan Lodi ou des milieux, Jordan Veretout et Azzedine Ounahi. Le défenseur axial Chancel Mbemba est celui qui dans cette équipe justifie de la cote la plus élevée, mais il en est lui aussi un autre qui pourrait ne pas rester toute la saison à Marseille, étant particulièrement convoité, après un premier exercice jugé des plus bons, sous le maillot blanc et ciel de l’OM.

Iliman Ndiaye la belle pioche de ce marché des transferts ?

La recrue offensive Iliman Ndiaye est pour sa part celui qui offre le plus de promesses, à la fois sur le mercato et dans le coeur des supporters, pour l’amour non feint qu’il porte au stade Vélodrome et à sa nouvelle équipe.

Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 de l’OM sur le mercato ?

– Pau Lopez = 15 M€

– Jonathan Clauss = 10 M€

– Chancel Mbemba = 20 M€

– Samuel Gigot = 10 M€

– Renan Lodi = 13 M€

– Jordan Veretout = 13 M€

– Geoffrey Kondogbia = 10 M€

– Ismaïla Sarr = 17 M€

– Iliman Ndiaye = 18 M€

– Azzedine Ounahi = 13 M€

– Pierre-Emerick Aubameyang = 8 M€

Total = 147 M€