Wesley Fofana et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Les voitures de Wesley Fofana.

En quittant la France pour le Royaume-Uni, Wesley Fofana a musclé, son talent et sa technique sportive, autant que sa conduite au volant. C’est que devenu le défenseur le plus cher de l’histoire du football (à 82,5 millions d’euros plus 6 de bonus), l’ancien défenseur de l’ASSE, né à Marseille, a pris du galon et en même temps, il y a contractuellement gagné.

Wesley Fofana a changé de braquet en gagnant l’Angleterre

Ces derniers mois, le jeune homme de 21 ans a été vu différemment aux volants de bolides à gros moteurs. Sinon gros gabarits. Quand ce ne sont pas les deux, comme les réunit sont Mercedes G63 AMG, un 4×4 poussé par un moteur V8 qui développe 580 chevaux. Wesley Fofana en a pris possession quelques mois avant de quitter Leicester pour Londres et les Bleus de Chelsea.

Mercedes, Audi ou Lamborghini et du noir pour l’esthétique extérieur des bolides

Depuis lors, il a reçu en octobre dernier, les clés d’une Audi RS4 qui, comme le G63 AMG, est un modèle courant sur les parkings des clubs, car apprécié des footballeurs professionnel. Mais ce n’est rien à côté de l’ultra coté Urus. Le SUV signé de Lamborghini se répand chez les joueurs à vitesse Grand V (et les joueurs de Chelsea n’y font pas exception), comme l’autorise justement ce monstre de 650 chevaux de couleur noire, pour celui que possède l’international français, comme tous les véhicules que l’on lui connait.