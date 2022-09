Chelsea: Les salaires des joueurs de Chelsea saison 2022-2023

Qui dit nouveaux visages à Chelsea, dit nouvelle grille des salaires pour les Blues.

Et tout a soudainement changé à Chelsea, depuis le 24 février 2022 et le début de l’invasion russe, en Ukraine. En quelques mois, Roman Abramovich est passé du puissant patron des Blues et du football international, à celui de persona non grata sur tout le Vieux Continent. Sommé, en passant, de céder la main sur le club londonien. L’arrivée de Todd Boehly au commande ajoute un vent supplémentaire de fraîcheur, à ce point que cet été, le nouveau patron a investi 282 millions d’euros pour se renforcer. Record international signé.

A Lukaku succède Sterling comme joueur le mieux payé des Blues

Conséquemment le collectif de Graham Potter a profondément évolué. Lui même, le technicien vient-il tout juste d’arriver, pour remplacer Thomas Tuchel. C’est ainsi que la star d’hier, Romelu Lukaku et son contrat le plus élevé, à 350 000 livres brut hebdomadaires, a quitté le club pour laisser au nouveau Rahem Sterling, la place du numéro un du vestiaire. Au cours monétaire du moment, l’ancien buteur des Skyblues de Manchester City, gagne près de 20 millions d’euros brut la saison. Hors bonus.

Un contrat en or signé par Wesley Fofana avec Chelsea

Pour les autres recrues, si l’ex du Barça, Pierre-Emerick Aubameyang, approche les 10 millions d’euros la saison, Wesley Fofana a lui paraphé le contrat de sa vie. Le défenseur français, ancien de Saint-Etienne et de Leicester s’est engagé cinq ans, à presque 12 millions d’euros brut annuels. Chez les Blues de Chelsea, la masse salariale approchait les 400 millions d’euros, aux derniers chiffres communiqués de 2021. Nul doute qu’elle a dépassé ce seuil sous l’impulsion du nouveau consortium à la tête du club.

Tous les salaires des Blues de Chelsea cette saison 2022-2022

Joueur Salaire en 2022-2023 Echéance du contrat Edouard Mendy 4,44 M€ 2025 Kepa Arrizabalaga 8,94 M€ 2025 Wesley Fofana 11,94 M€ 2029 Kalidou Koulibaly 17,52 M€ 2026 Thiago Silva 6,24 M€ 2022