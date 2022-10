Wesley Fofana pose avec son nouveau missile à plus de 100 000€

Wesley Fofana et sa nouvelle Audi RS4. – @PremierSports

En quittant Leicester pour descendre plus au sud à Londres, au service du club de Chelsea, Wesley Fofana a laissé une première vie anglaise derrière lui et son cocon formateur de l’ASSE paraît désormais loin, pour celui devenu cet été, le défenseur le plus cher de l’histoire du football. Pour accompagner sa nouvelle vie, Wesley Fofana a changé de véhicule personnel.

Une nouvelle Audi RS4 pour l’ancien de l’ASSE

L’international français a reçu une Audi RS4, un bolide ici sûrement plus musclé qu’à l’ordinaire. Livré par le groupe Premier Sports, qui collabore avec nombre de footballeurs de Premier League. De base, la RS4 supporte un moteur V6 de 450 chevaux, qui la rend déjà bestiale. Peut-on penser que la configuration choisie par le Français les standards plus classiques de la marque aux anneaux. Il faut compter plus d’une centaine de milliers d’euros, pour acquérir ce modèle.

Wesley Fofana a aussi un Urus dans son garage

Ce n’est pas la première voiture siglée Audi, que Wesley Fofana éprouve. Ce dernier, tel que nous l’avions récemment observé à Sportune, compte aussi dans son garage personnel, une plus clinquante Urus, qu’est le SUV produit par Lamborghini. Il semble que les joueurs de Chelsea soient tous dingues de ce modèle.